（台中）打建設牌 盧秀燕看公托、停車場

台中市長盧秀燕、議員朱暖英、何文海、劉士州、張耀中等人出席南屯正心立體停車場啟用典禮，並宣布即日起至年底停車全天免費。（記者林旻臻攝）

2022/11/04 05:30

〔記者張軒哲、林旻臻、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕距離投票日只剩下廿二天，市長盧秀燕昨天行程以市政為主，先視察大甲區首間公設民營大甲龍泉托嬰中心，並主持南屯的正心立體停車場啟用典禮，對於中捷藍線遭交通部補件一事，她陪同台南市長候選人謝龍介考察中捷綠線時說，感謝交通部沒有用退回，而是用補正，因為一日才審完，市府會依照交通部要求趕快進行修正，細節很多且屬於技術面，修正後會跟大家報告。

陪同謝龍介考察中捷綠線

市長盧秀燕昨天上午先至大甲區首間公托、公設民營大甲龍泉托嬰中心視察，她宣布繼大安、大甲公托開幕，外埔公托也預計在年底動工，屆時甲安埔三區每區都有一間公托。

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正心停車場 年底前免收費

此外，盧秀燕參加市府斥資一．九五億元、中央前瞻計畫補助六千八百萬元，興建正心立體停車場的啟用典禮，新闢為地下一層、地上四層，可提供二百五十七席汽車車位、七席機車車位。盧秀燕表示，至今年底停車全天免費，明年元旦起停車前三十分鐘免費，以便鄰近永春國小家長接送孩子上學，未來會繼續盤點適當場地興建公有停車場。

此外，國民黨台南市長候選人謝龍介昨天到台中市考察中捷，市長盧秀燕親自解說，綠營質疑她利用市政包裝選務行程，盧秀燕受訪表示，「並非如此」，先前交通部長王國材到台中考察，也是她接待，不論是中央、地方官員或民代來考察，只要時間許可，她都樂於交流。

盧秀燕昨天還主持中市消防局形象月曆開箱，今年以「女力崛起．專業展現」為主題，由九位男性及五位女性形象大使擔綱主角，她稱讚消防員上山下海、出生入死，守護市民，「各個是城市英雄」，晚上盧秀燕則跟潭雅神第五選區市議員候選人吳呈賢成立聯合競選總部。

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