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    首頁　>　政治

    （台中）猛批對手 蔡其昌控辦活動遭「情蒐」

    蔡其昌再揭辦活動遭公務員甚至包商情蒐「比白色恐怖更恐怖」，中市府：「基於職責、非情蒐監控」。（記者蘇孟娟攝）

    蔡其昌再揭辦活動遭公務員甚至包商情蒐「比白色恐怖更恐怖」，中市府：「基於職責、非情蒐監控」。（記者蘇孟娟攝）

    2022/11/04 05:30

    〔記者蘇金鳳、林旻臻、蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌三日再度指控，他在北屯及太平區辦活動與拜票，竟有台中市政府派遣公務員，甚至包商到場情蒐、政治偵防，他批選風「退回比白色恐怖更恐怖的時代」；盧秀燕對此不回應，台中市建設局與經發局則說，包括公園維護廠商及市場管理員等人，都是「基於職責」，了解是否申請舉辦活動，絕無情蒐監控。

    市府：基於職責 非情蒐監控

    蔡其昌說，繼日前揭露盧市府的公務員，監控他在西屯區辦說明會後，上月底他在北屯開改善公園的政見記者會，竟連承包廠商都到場做政治偵蒐，他到太平市場拜訪攤商時，也有市場的員工（公務員）拍照回報；

    蔡其昌強調，隨選民聚焦選戰，他的聲勢持續上揚，盧秀燕應該已經感受到壓力，否則何必對他政治偵防？用這些手段是否太誇張？

    抨盧借市政行程包裝選舉活動

    選戰倒數廿餘天，盧秀燕預計十一日競選活動開跑日，將請假投入選戰，國民黨台南市長候選人謝龍介昨天也到中市「市政考察」，與盧秀燕合體，盧秀燕上月也曾接待新竹市長候選人高虹安（現任立委），被質疑假借市政行程進行選舉活動；盧秀燕否認，宣稱官員民代來考察，她時間許可都樂於交流；對此，蔡其昌抨擊說，盧不夠光明正大，打擦邊球，應請假輔選，「還是所有動作只為鋪陳明年一月開始的總統夢」，相信全民都不會接受，剛當選市長就跑去選總統的人。

    此外，外界解讀無黨籍市議員王朝坤是地方派系黑派的樁腳，蔡其昌獲支持是拔樁成功，蔡其昌說，他的政治邏輯「只把人當人、回到人的角度互動」，只問能否一起解決問題，不分政黨、派系，否則他的立委選區，就在國民黨派系最強的台中海線，他根本沒有機會當選立委。

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