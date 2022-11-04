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    終止家庭暴力 張善政：還需很多努力

    國民黨桃園市長候選人張善政（中）出席終止家暴與制止人口販運全台連線活動。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長候選人張善政（中）出席終止家暴與制止人口販運全台連線活動。（記者李容萍攝）

    2022/11/04 05:30

    〔記者李容萍、周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕國際蘭馨交流協會昨在中壢區銀河廣場舉辦「終止家庭暴力與制止人口販運」活動，國民黨桃園市長候選人張善政出席時說，桃園家暴事件每年都在增加，家暴比例六都最高，顯示還有很多努力要做，未來當選市長會成立婦幼局，和其他局處合作防治家暴，反人口販賣則會跟警方、海巡等單位合作。

    對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬質疑，市府局處已經滿編，究竟要裁撤、整併哪些局處，張上個月提出此政見，迄今沒有說明配套做法；「張善政對地方政府、對桃園完全不了解。」市長鄭文燦說，桃市府社會局有一八五億元的預算，是第一個實施育兒津貼的縣市，蔡英文總統將此擴大至全國，若張把社會局的核心業務抽掉，再成立另一個局，是不了解地方政府運作。

    民眾黨市長候選人賴香伶昨由黨秘書長謝立功陪同，在桃園巨蛋路旁向民眾拜票，並出席「秋鬥：逆風而行‧反思民主」活動，讚許秋鬥成員精神可嘉；賴香伶說，期待秋鬥能在全國各地燃起民主的火種和希望，讓民眾看清，只要跳脫藍綠繼續執政的框架，她當選市長後將推動開放政府平台揭露資訊，讓民眾知情並參與預算審核的審議民主，桃園將會變得更好。

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