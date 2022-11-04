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    首頁　>　政治

    花蓮藍綠週六拚場 小英助陣Kolas

    民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka明在光復鄉舉行中區競選總部成立大會。 （資料照，Kolas競選辦公室提供）

    民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka明在光復鄉舉行中區競選總部成立大會。 （資料照，Kolas競選辦公室提供）

    2022/11/04 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長選舉藍綠拚場，國民黨候選人徐榛蔚與民進黨候選人Kolas Yotaka （見圖，資料照，Kolas競辦提供）明天下午在同時間舉行造勢活動，Kolas下午三點在光復鄉舉行中區競選總部成立大會；徐則是下午三點在花蓮市中正體育館舉行競選總部成立大會。

    Kolas光復鄉中區競總成立

    民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka上月八日在花蓮市成立競選總部，Kolas並在南區、中區分別成立競選總部，其中南區競選總部就是Kolas的老家，由親屬簡單佈置，頗有原住民風格的總部。Kolas說，南區競選總部有一盞Kolas燈，是支持者用竹子、燈管折出來的光，她很喜歡。

    Kolas競選辦公室指出，明天下午三點，在光復鄉中山路二段「停二停車場」舉行中區競選總部成立大會，將邀請總統蔡英文、Icyang Parod（夷將．拔路兒）、海外後援會召集人等到場助講。光復鄉原住民總人口數達七千人，素有「阿美族首都」之稱，Kolas分別在花蓮市、玉里鎮老家成立競總，中區是族人支持者大本營，有勢在必贏的決心。

    徐榛蔚花蓮市競總成立大會

    國民黨提名候選人、縣長徐榛蔚從昨天開始請假投入選舉，一早就先前往美崙菜市場拜票。徐榛蔚說，○九一八災後重建不會因請假而停滯，縣府團隊會持續加緊腳步，逐一解決災區所面臨的問題，讓受災居民不用再擔心害怕，早日回歸正常生活。

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