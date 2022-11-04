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    江聰淵重陽敬老三六九 黨籍候選人力挺

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（中）提出「重陽敬老三六九」政見，獲得同黨籍候選人力挺。（記者江志雄攝）

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（中）提出「重陽敬老三六九」政見，獲得同黨籍候選人力挺。（記者江志雄攝）

    2022/11/04 05:30

    由縣府編預算執行 各鄉鎮市重陽禮金依財政狀況發放 並不衝突

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵最近拋出的「重陽敬老三六九」政見，引起討論。他昨天進一步表示，這項重陽禮金由縣府編列預算執行，縣內各鄉鎮市公所重陽禮金可照常發放不受影響，民進黨宜縣五合一公職候選人現身力挺。

    江版重陽禮金調降門檻、金額加碼

    宜蘭縣目前的重陽禮金由縣府、鄉鎮市公所各自發放；縣府重陽禮金部分，今年發給九十歲（原住民八十歲）以上長者一千二百元、一百歲以上一萬二千元，江聰淵的「三六九」版本，不僅調降門檻、金額也加碼，六十五歲以上三千元、八十歲以上六千元、九十歲以上九千元，一百歲以上一萬五千元。

    宜縣議會民進黨團副總召謝燦輝、羅東鎮長候選人黃適超、縣議員候選人黃惠慈等人，昨天齊聚江聰淵溪南競選部表態支持。謝燦輝說，宜縣邁入高齡化社會，縣府應拿出更具體行動照顧長者，江聰淵若能當選，議會民進黨團會幫助他兌現競選支票。

    這項政見討論度高，有人詢問「重陽敬老三六九」上路後，鄉鎮市公所現有重陽禮金是否停發？江聰淵澄清，他提出的政見由縣府編列預算執行，鄉鎮市公所仍可依各自財政狀況發放，兩者毫不衝突。

    每年需三億元預算 歲計賸餘可編列

    根據宜蘭縣政府去年底公布的人口資料，全縣六十五歲以上長者約八萬一千人，「重陽敬老三六九」實施後，每年需三億元預算。江聰淵說，審視宜縣府近年歲入與支出概況，年度尚有歲計賸餘可供編列。

    江聰淵說，「重陽敬老三六九」獲宜縣民進黨五合一公職候選人支持，希望改由會做事的新宜蘭服務團隊為鄉親打拚，把宜蘭打造成樂活城市。

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