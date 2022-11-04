為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳時中陣營質疑蔣萬安 妄想當中國買辦

    2022/11/04 05:30

    〔記者何玉華、蔡思培／台北報導〕台灣與中國的關係敏感，首都市長的立場備受關注，民進黨台北市長候選人陳時中多次表態「抗共保台」的態度，總部發言人立法委員林楚茵質疑蔣萬安，未來當選市長，會利用雙城論壇加一帶一路的關係，讓中國買辦在台北市政府大復活？蔣萬安競選辦公室反擊說，民進黨抹黑、抹黃不成，只剩下抹紅這一招；呼籲民進黨「如果真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來，直接一刀斃命」。

    蔣辦︰有賣台鐵證請拿出來

    陳時中競選總部持續「每日一問」，林楚茵昨天說，蔣萬安在二○一九年十二月三十一日立法院二、三讀反滲透法時缺席，是在面對紅色滲透時選擇逃避、躲起來，卻對外營造對抗中國的形象，希望蔣萬安正面對決中國威脅，不要因為中國「森七七」，就不敢加入「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。她也提到，蔣萬安對他競選團隊中有多人是中國一帶一路的成員，至今始終未說明，未來是否妄想透過雙城論壇加上一帶一路，讓中國的買辦在台北市政府大復活？

    蔣辦反擊說，民進黨與陳時中選情低迷，就想用抹紅污衊、株連影射、渲染扣帽子的方式挽救選情、轉移焦點，「如果民進黨真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來，直接一刀斃命，不必如此大費周章」。 蔣萬安一貫立場就是不求戰，但也絕不畏戰，一切以台灣人民的權益優先，若當選台北市長，會堅持中華民國首都的對等尊嚴、繼續擴大國際交流，讓世界透過台北認識台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播