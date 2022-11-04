陳時中陣營質疑蔣萬安 妄想當中國買辦

2022/11/04 05:30

〔記者何玉華、蔡思培／台北報導〕台灣與中國的關係敏感，首都市長的立場備受關注，民進黨台北市長候選人陳時中多次表態「抗共保台」的態度，總部發言人立法委員林楚茵質疑蔣萬安，未來當選市長，會利用雙城論壇加一帶一路的關係，讓中國買辦在台北市政府大復活？蔣萬安競選辦公室反擊說，民進黨抹黑、抹黃不成，只剩下抹紅這一招；呼籲民進黨「如果真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來，直接一刀斃命」。

蔣辦︰有賣台鐵證請拿出來

陳時中競選總部持續「每日一問」，林楚茵昨天說，蔣萬安在二○一九年十二月三十一日立法院二、三讀反滲透法時缺席，是在面對紅色滲透時選擇逃避、躲起來，卻對外營造對抗中國的形象，希望蔣萬安正面對決中國威脅，不要因為中國「森七七」，就不敢加入「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。她也提到，蔣萬安對他競選團隊中有多人是中國一帶一路的成員，至今始終未說明，未來是否妄想透過雙城論壇加上一帶一路，讓中國的買辦在台北市政府大復活？

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蔣辦反擊說，民進黨與陳時中選情低迷，就想用抹紅污衊、株連影射、渲染扣帽子的方式挽救選情、轉移焦點，「如果民進黨真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來，直接一刀斃命，不必如此大費周章」。 蔣萬安一貫立場就是不求戰，但也絕不畏戰，一切以台灣人民的權益優先，若當選台北市長，會堅持中華民國首都的對等尊嚴、繼續擴大國際交流，讓世界透過台北認識台灣。

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