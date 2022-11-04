《蔣萬安批陳時中找過敏民眾挺高端》羅一鈞︰提供疫苗選擇 是政府該做的

2022/11/04 05:30

〔記者蔡思培、林惠琴、鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中競選總部前天發布宣傳影片，片中一名藥物過敏的女士向陳感謝因高端疫苗受益。不過國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批陳，把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，是非常惡意的政治操作，對台灣民眾的善意軟土深掘。無黨籍台北市長候選人黃珊珊也酸說，陳時中為何不找接種高端疫苗後須補打其他疫苗者背書。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，對候選人之間的平衡不做回答，對影片也不評論或回應。但羅說，政府準備多廠牌、多種不同平台做出來的疫苗，就是為因應不同體質或年齡層或慢性病等需求民眾，可能需要特定疫苗，讓民眾自由選擇可打廠牌。羅強調，不管是否有特殊體質的民眾，都能夠讓他們有合適的疫苗可以選擇，這個本來就是政府應該要做的事情。

蔣萬安昨上午在市民基地舉行教育後援會授證大會，會前受訪談起高端爭議。蔣表示，高端重訊說得很清楚，依據疫苗採購單位的要求，合約其他相關資訊不予公開，但陳時中、指揮中心指揮官王必勝說高端有權利自行公開，根本就是說謊。

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蔣萬安也批評陳時中宣傳影片把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，是非常惡意的政治操作，也對台灣民眾的善意軟土深掘。蔣表示，國家疫苗政策牽涉到公共利益、公共衛生政策、非常專業科學的問題，陳卻不秉持專業，而是要人民體諒，難怪防疫政策一塌糊塗。

黃珊珊也酸陳時中，為何不找因接種高端疫苗，如今須補打其他疫苗，累計共接種七劑疫苗者背書？黃也質疑陳時中去年疫情最嚴重、大家搶疫苗時，「部長在做什麼？」

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