為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《蔣萬安批陳時中找過敏民眾挺高端》羅一鈞︰提供疫苗選擇 是政府該做的

    2022/11/04 05:30

    〔記者蔡思培、林惠琴、鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中競選總部前天發布宣傳影片，片中一名藥物過敏的女士向陳感謝因高端疫苗受益。不過國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批陳，把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，是非常惡意的政治操作，對台灣民眾的善意軟土深掘。無黨籍台北市長候選人黃珊珊也酸說，陳時中為何不找接種高端疫苗後須補打其他疫苗者背書。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，對候選人之間的平衡不做回答，對影片也不評論或回應。但羅說，政府準備多廠牌、多種不同平台做出來的疫苗，就是為因應不同體質或年齡層或慢性病等需求民眾，可能需要特定疫苗，讓民眾自由選擇可打廠牌。羅強調，不管是否有特殊體質的民眾，都能夠讓他們有合適的疫苗可以選擇，這個本來就是政府應該要做的事情。

    蔣萬安昨上午在市民基地舉行教育後援會授證大會，會前受訪談起高端爭議。蔣表示，高端重訊說得很清楚，依據疫苗採購單位的要求，合約其他相關資訊不予公開，但陳時中、指揮中心指揮官王必勝說高端有權利自行公開，根本就是說謊。

    蔣萬安也批評陳時中宣傳影片把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，是非常惡意的政治操作，也對台灣民眾的善意軟土深掘。蔣表示，國家疫苗政策牽涉到公共利益、公共衛生政策、非常專業科學的問題，陳卻不秉持專業，而是要人民體諒，難怪防疫政策一塌糊塗。

    黃珊珊也酸陳時中，為何不找因接種高端疫苗，如今須補打其他疫苗，累計共接種七劑疫苗者背書？黃也質疑陳時中去年疫情最嚴重、大家搶疫苗時，「部長在做什麼？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播