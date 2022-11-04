台北市長候選人教育政見座談》黃珊珊深耕品格 陳時中重視師資 蔣萬安籲建校舍

國教行動聯盟昨晚舉行台北市長候選人教育政見座談會，無黨籍市長候選人黃珊珊強調品格教育。（記者王藝菘攝）

2022/11/04 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕國教行動聯盟昨天晚間舉行台北市長候選人教育政見座談會，民進黨候選人陳時中政見涵蓋特教需求到技職教育；黃珊珊強調台北市教育評比高、會深耕育兒樂齡及品格教育；蔣萬安則從幼兒教育到中等和後中等教育階段，共提出十項政策。

黃珊珊︰身體力行 塑造學習楷模

黃珊珊最先做說明，在提問過程中也被問到「如何推動品格教育使其有具體成效？」黃珊珊認為，品德教育的推動除教導正確的價值觀外，更重要在於身體力行。她也指出，台灣不缺「品格教育」的教科書，缺的是可以作為學習對象的楷模。她認為，「以身作則」就是最好的方法，凡走過必留下痕跡，「選舉前，做過的事情都禁得起檢驗；選舉過程中，務實、不欺騙；當選後，清廉有效能」。

請繼續往下閱讀...

陳時中︰檢討預算 迫切需求優先

陳時中政見提到特教需求要健全學生支持系統、強化數位扶助服務、協助建立個別化學系計畫；教學增能包括強化審查會功能、降低代理教師比率、增補行政能力；公民與品格教育擴大培訓公民與品格教育種子教師、親子共讀與親職教育、建立榮譽制度；友善家庭部分包括增加職場托育、多方與企業合作。

對於教育經費部分，陳時中表示會辦理座談，先就迫切性需求優先滿足，並檢討現行預算；適性揚才政見包括設置多元創新教育園區、高中共聘多元師資；技職教育包括增加雙向選修、獎勵企業提供實習、擴大產學合作、加強對弱勢及技優生的就學就業照顧。他也提到校園安全很重要，包括心理健康促進、校園性別平權、設計安全通學巷。

蔣萬安︰增加特殊教育預算占比

蔣萬安最後說明，他提到從幼兒教育開始共十項政策，包括成立新科技發展辦公室、逐步實施五歲幼兒納入義務教育。國民教育階段包括增加特殊教育預算占比、重視營養午餐、高齡校舍逐年改建、保障教師工作權。

蔣萬安也提到中等和後中等教育部分，推動以學生為本位的高品質教育、打造無邊界教室、重視技職教育並舉辦競賽及推動成立技職專責單位，並發展樂齡及永續發展為主軸的學習型城市。

陳批寄生民眾黨 黃反嗆噴口水

本週六（五日）將舉行第一次台北市長候選人辯論會，昨天開始候選人煙硝味已經提前變濃！陳時中昨天晚間參加教育政見發表會前受訪時被問到黃珊珊的教育政見「品德教育」，他表示，政治人物本來就該做模範，但是政治人物裡面，沒有辦法做模範的人也很多，「黃珊珊雖然掛無黨籍，但實際上寄生在民眾黨，不要去講別人」。對於陳時中「寄生民眾黨」的說法，黃珊珊說明完政見後再度受訪時僅冷回：「這是每天只會噴口水的人才會講的話。」

台北市長候選人教育政見座談會，民進黨市長候選人陳時中重視師資人力要補足。（記者王藝菘攝）

台北市長候選人教育政見座談會，國民黨市長候選人蔣萬安提出十項政策。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法