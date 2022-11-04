國民黨六都市長候選人 11/12 板橋合體造勢

國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜為新北市議員候選人黃心華輔選。（記者周湘芸攝）

2022/11/04 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕競選連任的新北市長侯友宜，十一月十二日晚上將配合國民黨的規劃，在板橋第一運動場舉辦「六都合體大造勢」，藍營的六都市長候選人將出席同台；據了解，這場大型造勢活動只邀請黨主席朱立倫等人參加，並未安排前高雄市長韓國瑜出席。

侯友宜輔選 未與韓國瑜同台

侯友宜昨天在新北市僅安排一場公開競選活動，下午到新店區為黨籍市議員候選人黃心華站台輔選，侯友宜在台上致詞時，朱立倫到場，侯立即邀請朱上台；在侯友宜致詞結束後剛走下舞台，韓國瑜就馬上現身、上台，兩人前腳走、後腳到的時間僅差數秒，等於侯友宜在台上致詞時，韓國瑜已在台下默默等待，兩人沒有碰到面。

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對於屢次與韓國瑜「同場不同台」，黨內團結引發聯想，侯友宜表示，選舉過程都尊重他的競選辦公室跟主辦單位的聯繫安排，大家都是認識很久的朋友，會共同團結一起面對，努力為這塊土地好好做事。

媒體詢問朱立倫，與侯友宜、韓國瑜同台會不會擔心光彩被搶走？朱立倫說，侯友宜是「最強的母雞」、候選人，本來就要給侯友宜更多的光彩、掌聲，韓國瑜則是最強的啦啦隊，他作為總教練不用掌聲，就是要承擔、被罵，國民黨團結最重要。

侯友宜、朱立倫、韓國瑜三人都一致推薦黃心華，請求支持者延續已故市議員唐慧琳的生前遺願，團結支持黃心華接棒、傳承唐慧琳為民喉舌、捍衛公義的精神。

侯友宜這兩天除了新北境內的競選行程，也抽空到外縣市輔選，扮演「最強的母雞」角色，他昨晚到新竹縣為黨籍的竹北市長候選人林為洲站台，今天下午將參加黨籍屏東縣長候選人蘇清泉競選總部成立大會，傍晚再到高雄市，陪同市長候選人柯志恩到市場及車隊拜票。

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