國民黨六都市長候選人 11/12 板橋合體造勢
〔記者周湘芸／新北報導〕競選連任的新北市長侯友宜，十一月十二日晚上將配合國民黨的規劃，在板橋第一運動場舉辦「六都合體大造勢」，藍營的六都市長候選人將出席同台；據了解，這場大型造勢活動只邀請黨主席朱立倫等人參加，並未安排前高雄市長韓國瑜出席。
侯友宜輔選 未與韓國瑜同台
侯友宜昨天在新北市僅安排一場公開競選活動，下午到新店區為黨籍市議員候選人黃心華站台輔選，侯友宜在台上致詞時，朱立倫到場，侯立即邀請朱上台；在侯友宜致詞結束後剛走下舞台，韓國瑜就馬上現身、上台，兩人前腳走、後腳到的時間僅差數秒，等於侯友宜在台上致詞時，韓國瑜已在台下默默等待，兩人沒有碰到面。
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對於屢次與韓國瑜「同場不同台」，黨內團結引發聯想，侯友宜表示，選舉過程都尊重他的競選辦公室跟主辦單位的聯繫安排，大家都是認識很久的朋友，會共同團結一起面對，努力為這塊土地好好做事。
媒體詢問朱立倫，與侯友宜、韓國瑜同台會不會擔心光彩被搶走？朱立倫說，侯友宜是「最強的母雞」、候選人，本來就要給侯友宜更多的光彩、掌聲，韓國瑜則是最強的啦啦隊，他作為總教練不用掌聲，就是要承擔、被罵，國民黨團結最重要。
侯友宜、朱立倫、韓國瑜三人都一致推薦黃心華，請求支持者延續已故市議員唐慧琳的生前遺願，團結支持黃心華接棒、傳承唐慧琳為民喉舌、捍衛公義的精神。
侯友宜這兩天除了新北境內的競選行程，也抽空到外縣市輔選，扮演「最強的母雞」角色，他昨晚到新竹縣為黨籍的竹北市長候選人林為洲站台，今天下午將參加黨籍屏東縣長候選人蘇清泉競選總部成立大會，傍晚再到高雄市，陪同市長候選人柯志恩到市場及車隊拜票。