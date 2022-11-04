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    《台南議員選情初探—第十二、十三選區》平原、山原五候選人 掛無黨籍比拚

    2022/11/04 05:30

    記者蔡文居／特稿

    南市第四屆平地（第十二選區）及山地（第十三選區）原住民議員各選一席，平原選區由現任議員穎艾達利對上捲土重來的李美素；山原選區現任議員谷暮．哈就不再連任，新人施余興望、賴惠美及三度參選的伍宗康等三人競逐，由於南市原住民選區，政黨影響力有限，五名候選人有志一同，全以無黨籍參選，是南市歷年來首見。

    穎艾達利勤於議會問政，蟬聯四次優質議員評鑑。他來自花蓮阿美族，為南市最多人口數的原住民族，加上母親蔡玉枝在第一、二屆議員任內所打下的基礎，挾現任優勢，實力雄厚。

    李美素為卑南族，現任台南市原住民文化發展協進會理事長，第四度參選南市平地原住民議員，本屆三人參選，下屆和穎艾達利一對一對決。李美素從第一屆就投入參選，屢敗屢戰，不曾放棄，持續深耕基層，全力搶攻票源，實力不容小覷。

    施余興望為排灣族，曾任谷暮．哈就的助理，現任台南市原住民教育文化發展協會理事長、全國排灣族同鄉會理事暨春日鄉會長，在一家日商公司擔任協理。在谷暮三屆議員所打下的根基，加上自己多年經營，力拚接棒。

    伍宗康為第三度參選，上次代表國民黨，這次改以無黨籍參選，曾任國民黨南原青工會長及國民黨台南市原委會主委。其家族也是來自屏東春日鄉排灣族，且為部落的意見領袖。三度再戰，勢在必得。

    賴惠美也是排灣族，曾任台南市隆田儲蓄互助社社務員，退休後熱心參與公共事務及為族人服務。以新人之姿參選，訴求建立都會原住民族社會福利體系，推出多項原民社福政見，力爭出線。

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