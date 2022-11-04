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    首頁　>　政治

    《彰化》南彰掃街 黃秀芳：勝選只差最後一哩路

    2022/11/04 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰進入關鍵衝刺期，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳，稱職扛起「彰化隊」隊長的角色，昨在南彰化鄉鎮出動車隊掃街拜票，民眾滿滿的熱情讓黃秀芳深知「勝選只差最後一哩路」，她懇請鄉親每個人幫她打十通電話催票，她有信心帶領「彰化隊」贏得大選！

    黃秀芳由競總主委、前縣長魏明谷，縣議員許書維、縣議員候選人詹琬惠等人在二水、田中一帶車隊拜票，特別前往二水「林先生廟」參拜，象徵飲水思源；一路上熱情民眾比出「二」號勝利手勢，黃秀芳也高舉貼著「二」號手勢的大手套回應，自信的笑容讓民眾高呼「縣長好」！

    黃秀芳指出，二水、田中老化程度高，名列全縣八個超高齡鄉鎮，但卻活力滿滿，田中鎮近日秒殺的「田中馬」就是最好的例子，未來她上任後，將搭配活動深化兩地觀光旅遊，成為吸睛的漫遊鄉鎮，對於長者將全面恢復三六九重陽敬老禮金發放，讓長輩感受到尊重。

    田中獨特的高鐵區位是明日之星，黃秀芳提出雙鐵連結提升運量，也規劃高鐵特區引進電動車、AI機器人等研發產業，吸引人口進駐並刺激在地發展，她多次承諾爭取「台灣燈會」在田中辦理，要讓「台灣燈會」帶動的周邊效益成為高鐵特區發展的轉折點，改變南彰化的未來，這比縣長王惠美的彰南捷運口號更實際。

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