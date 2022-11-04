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    《彰化》撕掉流標、低薪標籤 黃秀芳：做有效率的縣長

    民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（右）接受本報《自由最前線》專訪，暢談她對彰化建設空轉四年的感觸。（記者張家睿攝）

    民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（右）接受本報《自由最前線》專訪，暢談她對彰化建設空轉四年的感觸。（記者張家睿攝）

    2022/11/04 05:30

    批縣長王惠美省的是長輩的福利和人民的安全 要帶領彰化大步向前走

    〔記者張聰秋／彰化報導〕曾任三屆彰化縣議員、兩屆立委，有廿七年政治資歷的民進黨彰化縣長候選人黃秀芳，年底選舉對上有「不敗女王」稱號的現任縣長王惠美，女將之戰頗具看頭。黃秀芳接受本報《自由最前線》專訪為彰化擘劃下個百年，提及四年來彰化停滯磋跎，重大建設做不了，她矢言要當一個有效率的縣長，讓年輕人願意回鄉、企業願意投資彰化，替彰化撕掉「流標縣」、「低薪縣」及「旅遊沙漠」等標籤。

    指重大工程一直流標 換她來做

    黃秀芳說，王惠美縣長自詡「省長」，在她看來省的是長輩的福利和人民的安全，彰化建設空轉四年了，重大工程都一直流標，王惠美不做，換她來做，她會是一個有效率的縣長，帶領彰化大步向前走。

    黃秀芳指出，工程流標影響地方繁榮，彰化人口不斷流失，全國最低薪的縣，勞工朋友很「薪」酸，王惠美上任四年因省錢不做為，一上任取消「校校有保全」，取消三六九重陽敬老禮金，還自豪做到財政紀律，但其實王省的是長輩的福利，還有學童的校園安全。

    努力引進新產業 解決低薪問題

    另外，彰縣連續三年勞工平均薪資全國吊車尾，成了「低薪縣」，人民的「薪酸」待解決。黃秀芳認為，既要讓傳統產業升級，更要引進科技新創產業，以此提高薪資水平，她提出當選後打造「田中科學園區」，在田中高鐵站產業專區引進AI機器人，把中科四期二林園區打造成「電動車產業專區」，同時，彰縣離岸風電與綠電相關產業，起薪都非常高，五、六萬元，甚至七、八萬元以上，她會努力引進新產業到彰化，解決低薪問題。

    一村里一關懷據點 恢復敬老禮金

    全縣有八個鄉鎮已邁入高齡化，每五位鄉親中就有一位是六十五歲以上長者，黃秀芳提出一村里至少要有一處關懷據點或長照據點，全面性的照顧長輩。她說，綠能廠商繳納營業稅，要一半留在彰化，拿綠能的營業稅全面照顧長輩，全面恢復發放重陽敬老禮金三○○○、六○○○、九○○○元，這也是對長輩的尊敬。

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