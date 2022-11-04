《南投》照顧職業婦女 蔡培慧：草屯將設親子館

民進黨南投縣長候選人蔡培慧（左）和草屯鎮長候選人曾煌棊（右）昨日下午在草屯鎮車隊掃街，蔡培慧提出草屯新設親子館及四大鎮市親子館提供媽媽休閒、喘息服務。（記者陳鳳麗攝）

2022/11/04 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣四大鎮市，目前僅草屯鎮設未設立親子館，民進黨南投縣長候選人蔡培慧表示，當選後會規畫草屯鎮親子館，且四大鎮市親子館會增加幼兒遊樂設施及繪本，並提供媽媽休閒、喘息服務，讓家有幼童的婦女有辦私事、休閒時間，小朋友由親子館專業級保母、社工師和有「安心上工」時薪的愛心媽媽幫忙照顧。

草屯富寮里闢建親子共融公園

蔡培慧昨日參加縣議員廖梓佑競選總部成立大會時指出，草屯鎮要升格為草屯市，須吸引更多年輕族群返鄉或搬到草屯工作、生活，在爭取到工研院中分院、中興大學南投分校進駐後，也打算在草屯鎮覓地設工業區，並給年輕族群好的生活環境，像草屯鎮富寮里有很多新住戶，人口有八千多人，是全鎮第二大里，未來若當選縣長，會在該里設親子共融公園，公園內有分齡遊具，另外也將設立國民運動館，館內騰出一部分空間作為該里活動中心。

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蔡培慧說，目前在南投市、竹山鎮和埔里鎮都設有親子館，草屯鎮人口僅次於南投市，也很需要設親子館，若當選縣長會規畫草屯鎮設親子館，且四大鎮市親子館不只硬體設施，還要增加安全的幼兒遊樂設施及幼童繪本。

提供媽媽休閒空間、喘息服務

此外，也要在親子館提供媽媽休閒、喘息服務，讓家有幼兒的全職媽媽或是工作和家庭都要兼顧的婦女，若想抽空做私事或稍微休息，可以由親子館的專業級保母、社工師和愛心媽媽幫忙照顧幼兒，而愛心媽媽是有薪水的，屆時由縣府向中央申請安心上工計畫。

蔡培慧也說，年輕人安心工作，長輩也要健康開心，由於草屯許多長輩很喜歡到溪頭踏青，但到溪頭的公車班次太少，她也會向交通部爭取增開草屯到溪頭的公車班次，滿足長輩休閒需求。

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