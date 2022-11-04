美前國防部官員：中共侵略與報復行為 會變本加厲

美國國防部東亞事務前副助理部長柯海諾說，中共企圖重寫國際秩序，以維護北京當局的威權體制及國家利益。（中央社）

2022/11/04 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見「二○二二台北安全對話」外賓表示，面對威權主義的擴張，台灣會與民主夥伴持續加強合作，捍衛共同的信念和價值。美國國防部東亞事務前副助理部長柯海諾說，台灣是一個自由的燈塔、也是典範，未來中國的侵略與報復性行為會變本加厲，我們可以想像，如果中共決定世界的規則、標準及常態，那會是什麼樣的世界！

柯海諾認為，民主台灣與威權中國形成鮮明的對比不需多說，中共二十大後，習近平再次坐上權力寶座，彰顯出中國只容得下習一個人的聲音。習把中共領導階層裡可能的異議份子都移除了，甚至從人民大會堂中，將他的前任領導人強行架走。現在中共的政治局、常委會及中央軍委會，都只剩下死忠支持習的人士。習也透過這種作法，警告中國人及全世界的人，我們未來所要面對的困境。

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柯海諾表示，習近平在中共二十大說的話，再次讓我們看到世界即將要面對過去十年來，一直看到的侵略與報復性行為，而且會變本加厲。除了印太區域，全世界都開始認知到，中國所謂的「中華民族的偉大復興」，不過就是將中國共產黨的國家安全、經濟與利益發展，強加到世界上其他國家身上。

他指出，中華人民共和國選擇系統性的與民主聯盟國家競爭，目的就是為自己的利益去重寫世界秩序，希望能在國力上，包括經濟、科技、政治及軍事方面等領域，去跟其他人做競爭。

企圖重寫國際秩序 維護威權體制

柯海諾強調，民主同盟的我們，一定要加倍努力，在各種領域上嚇阻中國，才能夠確保中國所引起的這種競爭，不致引發衝突。全世界所有的國家、各國的領導人及人民，都面臨著艱難的決定。但是，有一件事非常明確，那就是中共企圖重寫國際秩序，以維護北京當局的威權體制及國家利益。我們可以想像，如果中共決定世界的規則、標準及常態，那會是什麼樣的世界。大家只要去看一看上海迪士尼，或者是去詢問在鄭州富士康工廠的員工，甚至是那些香港試圖爭取自由的人們，就可以知道了。

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