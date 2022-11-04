嘉市長選舉「重來」李俊俋：力拚延長賽

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今表示，將努力衝刺、拚到最後。（記者王善嬿攝）

2022/11/04 05:30

重登記前全力輔選議員候選人 認為市長選舉延後 恐影響投票率

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市無黨籍市長候選人黃紹聰前天過世，中央選舉委員會依公職人員選舉罷免法公告市長選舉停止，昨召開委員會，訂定重行選舉投票日為十二月十八日。民進黨嘉義市長候選人李俊俋（見圖，記者王善嬿攝）表示，重行選舉如同進行延長賽，他將遵照中選會及嘉義市選委會規定辦理，全力衝刺拚到十二月十八日，讓選民感受他將如何讓嘉義不一樣。

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中選會昨公告重行選舉選務工作日期，嘉義市選委會將重新計算選務經費，選務人力部份，十一月二十六日選務人員人數共三千七百餘人，因市長選舉單獨延後舉行，預估選務人員會減少；嘉義市傳統在投票日前一晚，在中央噴水圓環舉行「選前之夜」，下週將邀集議員候選人討論，研議是否繼續辦理。

李俊俋表示，市長選舉雖進入延長賽，市議員選舉仍如期舉行，在重新登記前，會全力輔選，拉抬同黨市議員候選人。有媒體提問，選舉延後可能對他的選情有利，李俊俋說，沒想過有利、不有利，選舉延後反要考慮人力、物力消耗，也恐影響投票率，他會努力衝刺，爭取選民支持。

黃敏惠：這場就是基層拚高層

國民黨市長候選人黃敏惠表示，對中選會延後選舉決定不意外，但增加的社會成本難以估算，選務人員招募困難，也會增加地方選務經費約一千萬元，還會影響十八歲公民權修憲公民複決案的投票率；她原希望中選會多方考慮，最後決定延選，「這場選舉就是基層拚高層」，接下來的路會很困難，仍會繼續努力。

李俊俋：黃已當13年市長高層

李俊俋說，黃敏惠已當十三年市長「高層」，不明白何謂基層拚高層；他再次向黃敏惠喊話「要不要參加電視辯論會？」，把話說清楚，讓市民檢視過去的表現、執行力及未來的規劃。

對於市長選舉延期，無黨籍候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統昨表示可以接受；無黨籍候選人蔡松益說，延長市長選舉可能造成他選票流失，將考慮是否繼續登記參選，或爭取其他政黨徵召、提名；無黨籍候選人陳泰山表示將依規定登記參選。

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