星期專論》美國國會準備強化對台政策

◎羅曼（Walter Lohman）

2022/09/04 05:30

◎羅曼（Walter Lohman）

近幾十年來，觀察家已經將美國外交政策視爲純屬行政部門的權責。這種看法合情合理。畢竟長久以來，國會只偶爾對外交事務置喙，而且未必是以最有建設性的方式介入。

幸運的是，這種情況似乎正在改變。

眼前一個最好的案例，就是聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）最近訪問台灣。沒錯，裴洛西訪台主要是象徵性的。也就是說，憲法賦予行政當局的職權之一，就是可以毫無疑義地全盤掌控美國官方的外交接觸。

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裴洛西訪台 跨出強而有力的一步

然而，即使是做為象徵性的姿態，裴洛西議長訪台仍然跨出了強而有力的一步。

第一，在台海兩岸關係至少是從一九九○年代以來最緊張的此刻，裴洛西訪台展現了美國對台灣的支持。這很重要。可能擔任下任眾議院議長的加州共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，他將前往台灣表明相同的立場。他應該會說到做到。

第二，因為此舉展現了美國的決心。所有的消息來源一致表明，拜登總統並不樂見裴洛西議長訪台。因為此事不利於他即將和習近平通電話的氣氛。這種交往長期以來一直制約著美國的中國政策。我的好友，也是前美國國防部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）將此稱之為「行事曆暴政」（tyranny of the calendar）。美國在與中國的外交往來中投注大筆資源，以至於在最關鍵的時刻總是手下留情。

不過，國會不接受這種算計。裴洛西無視行政部門請求她取消訪問台灣，參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey，麻薩諸塞州民主黨籍參議員）和田納西州共和黨參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）也接踵訪問台灣，清楚地表明了這一點。

美國國會議員訪問台灣已經司空見慣。佛羅里達州共和黨籍參議員史考特（Rick Scott），在七月四日國慶日休會期間也前往台灣訪問。四月休會期間，參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez，新澤西州民主黨籍）和俄亥俄州共和黨參議員波特曼（Rob Portman）、南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、 北卡羅來納州共和黨參議員波爾（Richard Burr），以及內布拉斯加州共和黨參議員賽斯（Ben Sasse）等人也訪問台灣。去年，訪問台灣的參議員還包括德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）、猶他州共和黨參議員李伊（Mike Lee）、阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）、伊利諾州民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）和愛達荷州共和黨參議員克雷波（Mike Crapo）等人。

外交決策大權 並非總統獨佔

除了他們代表的象徵意義，議員訪台對國會履行其外交政策職責也至關重要。掌控官方外交關係並不表示總統獨佔外交決策大權。這項職能的設計是府會共享。

現在，隨著國會在勞動節後進入緊湊的立法會期，我們將會看到它除了象徵意義和單純的監督施政之外，是否還有意願在維護其權力方面做得更多。

九月十四日，參議院外交委員會將對《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）展開最後審議，正如該法案的提案議員所描述的，這是美國對台政策一項姍姍來遲的「全面修訂」（comprehensive overhaul）。這項法案提出好幾項提升美台關係的必要措施。其中包括要求將美國實質駐台大使的頭銜由「處長」（Director）改為「代表」（Representative），而且任命案必須經由參議院同意；闡明美國將向台灣提供的武器類型；並基於軍備轉移的目的，將台灣定位為「主要的非北約盟友」（major non-NATO ally）。

或許最重要的是，該法案將美國政策圈當前正如火如荼的一場辯論推向高潮，這場辯論的主題是：應該優先向台灣提供哪些武器，以及美國是否應該為了快速交付而免費提供部分武器。

國會是一個很有趣的地方。參議院應該做的是審議《台灣政策法》，在議事廳開放修訂，並且按照既定程序持續推進，直到法案被送交總統簽署。問題在於，審議法案需要充足的辯論時間，但在外交政策議題上，時間永遠都很緊迫，尤其是在會期即將結束的時候。這也取決於參議院多數黨領袖的意願，因為行政部門將極力遊說他擱置法案。因此，如果這項法案有任何進展，可能是國會將其軍備相關條款（第二編）切割出來，納入每年都必須通過的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）中。

在此過程中，該法案的其他重要條款將被割捨。其中包括完整的一編（title），內容是一旦中國未來對台灣採取敵對行動，美國將對中方發動制裁。參議員蘇利文提出的「與台灣站在一起」（STAND with Taiwan）法案，目前已提交銀行委員會（Banking Committee）審議，該法案的內容雖然與此類似，方式卻更為嚴厲，更恰到好處。

嚇阻北京侵略 非僅軍事行動

北京當局需要知道美國回應侵略行為的完整手段，而不僅僅是可能的軍事行動。捨棄可以明確用來增強這種嚇阻的條款，僅承諾將其提交下屆國會審議，將是一大錯誤。對前一個所謂的「中國法案」（China bill）—最終被稱為「晶片與科學法案」（Chips-plus）—的審議過程告訴我們，法案審議不僅可能需要很長一段時間，而且也無法保證國會有所作為，或是以最適切的方式採取行動。

國會，尤其是參議院，應該是對於美國的未來，包括外交政策在內，進行激烈辯論的場域。它在美國對台政策中發揮這項職能，再也恰當不過。在《台灣關係法》（TRA）通過四十多年後，國會現在可以證明自己有能力推動真正的重大改革，從而反制中國的侵略野心。如此一來，國會才能自我證明一個意義更重大的價值—它配得上美國開國元勳賦予它的外交政策權力。

（作者羅曼為美國智庫「傳統基金會」前亞洲研究中心主任；國際新聞中心陳泓達譯）

北京當局需要知道美國回應侵略行為的完整手段，而不僅僅是可能的軍事行動。（圖取自U.S. 7th Fleet臉書）

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