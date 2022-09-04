花蓮風勢強 Kolas關心獨居長者

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（右）持續在基層拜訪，特別關心長者的照顧問題。 （Kolas 競選辦公室提供）

2022/09/04 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕颱風軒嵐諾從東部路過，花蓮昨日僅有感受到風勢變強，並無降大雨，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 說，花蓮縣內一千多名獨居老人，老人家的居住、人身安全，是此刻需要關照的，「我要替不在花蓮的子女照顧他們的父母還有祖父母，我要帶年輕人回家」，花蓮可以更溫暖。

縣內目前約千名老人獨居

Kolas說，隨著花蓮青壯年人口大量外移，縣內獨居長者愈來愈孤獨，食物銀行的送餐服務只是第一步，但「老有所養」才是花蓮的未來；為了達到「老有所養」的目標，就必須先達到「壯有所用」的前提，除了觀光與農業，全縣必須再開發花蓮新的產業類型。

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Kolas認為，產業例如軟體、創意、設計、音樂、藝文、運動等，首要就是積極建設網路、通訊、水電、醫療等基礎建設，人口才會回流，也才有新的移民搬進花蓮；人口增加才能產生經濟規模，連帶才會有大型的醫院、養護機構、教育資源願意進入，創造雙贏。

Kolas：積極建設 讓年輕人回流

榮耀花蓮的定義很簡單，Kolas說，其實就是要讓花蓮回到原來有的樣子，花蓮本來就是一個可以很國際化、很美麗、很自信、很多化文化跟經濟繁榮的縣，今年只是要讓花蓮回到原本有的樣子就好，她要讓花蓮有基本安全的水力、電力供應，要絕對守護花蓮人民的生命財產安全，要讓老年人有足夠的醫療和長照服務。

強烈颱風軒嵐諾經過東部外海，但沒有替花蓮帶來多少降雨，氣象局昨天還針對花東縱谷發出高溫橙色燈號。花蓮縣府指出，前天已開設二級災害應變中心，目前持續觀察可能的風雨情況，提早做好災防準備，由於沿海區域適逢大潮，也協請海巡署加強呼籲民眾避免觀浪，確保民眾安全。

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