（台中）紀錄片特映會 蔡其昌與吳晟相見歡

立院副院長蔡其昌昨出席作家吳晟「我還年輕」紀錄片放映會，並贈送捧花獻上祝福。（記者廖耀東攝）

2022/09/04 05:30

〔記者林旻臻、張軒哲／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌昨日上午出席台灣環境公義協會二○二二空污論壇，蔡其昌表示，前市長林佳龍在任時，台中空品全國排第十一名，盧秀燕上任後，去年是第十三名，今年是第十二名，名次倒退，連林佳龍的車尾燈都追不上。另外，他昨日還出席第四選區（豐原、后里）基進黨市議員參選人陳若庭競總成立大會，以及文學紀錄片《他還年輕》台中特映會，與詩人吳晟相見歡。

空污論壇中 嘆空品排名倒退

蔡其昌在空污論壇指出，若他成為市長，會盡速建立完善的大眾運輸網絡，減少汽機車等移動式污染源，針對蔡的質疑，中市政府回應，根據環保署監測數據，截至今年八月底止，台中市PM2.5平均值每立方公尺十二．六微克，相較二○一八年同期十九．二微克，改善了六．六微克，改善率三十四％，創下歷年最佳紀錄。

請繼續往下閱讀...

力挺基進黨選將 為陳若庭站台

陳若庭是前台聯黨議員高基讚子弟兵，她致詞表示，市府團隊不重視舊縣區，她會關注婦女與幼兒問題，督促后里醫院與長照機構，縮短城鄉差距。蔡其昌表示，以前他與基進黨的政策推動、守護本土民主自由立場有很多相近之處，感謝基進黨公開宣布台中市長參選人全力支持蔡其昌，所以他特別來為基進黨加油。

蔡其昌另於《他還年輕》台中特映會中表示，「國民詩人」吳晟與他相識多年，從他學生時期就是吳晟老師的粉絲，一九八○、九○年代台灣社運蓬勃，當時吳晟用創作與行動，表達對農民、民主的關心，兩人是民主奮鬥的夥伴，吳晟的詩作是從台灣土地生長，讀他的詩，也同樣是在看台灣這片土地的歷史及先人腳印。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法