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    選戰升溫 宗親、同鄉會成必爭之地

    新北市長侯友宜出席建築物公安檢查申報暨無障礙設施改善法令宣導會。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜出席建築物公安檢查申報暨無障礙設施改善法令宣導會。（記者周湘芸攝）

    2022/09/04 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰，國民黨籍市長侯友宜、民進黨參選人林佳龍，連日來在同鄉會、宗親會及宮廟團體的票源爭奪戰短兵相接，雖然年輕世代對於同鄉會、宗親會的參與意識逐漸淡薄，民間社團的選舉影響力可能式微，但雙方陣營仍不敢輕忽、搶票激烈。

    同鄉會是台灣人「人不親土親」的傳統特色，早期中南部民眾北上打拚，在陌生的環境中，最能依靠的就是同鄉鄉親的互助合作，在艱辛的生活中彼此支持取暖，中南部縣市在新北的同鄉會都成為有號召力、凝聚力強的團體，例如雲林同鄉會，號稱在新北市有八十萬的鄉親子弟，被認為具有關鍵影響力。

    藍綠陣營爭奪票源，都能攀親帶故、找到關鍵人士遊說同鄉會、宗親會或宮廟團體支持，由於選情瞬息萬變，「單押一方」的風險太高，大多數的民間社團都保持「藍綠等距外交、兩邊都不得罪」，例如宜蘭同鄉會總會理事長陳燕飛日前先與侯友宜同台，後來又宣布擔任林佳龍後援會長，足見難為之處。

    現代工商社會，年輕人對同鄉會、宗親會的參與意識逐漸淡薄，「有多少人會因為只是同家鄉、同姓氏就聽從社團幹部的指令投票？」雖然社團的影響力受到質疑，但選舉的票源多多益善，藍綠陣營都要盡力拉攏。

    新北市選戰藍綠拚鬥激烈，雙方都在廣結善緣，爭取最多支持。（記者翁聿煌攝）

    新北市選戰藍綠拚鬥激烈，雙方都在廣結善緣，爭取最多支持。（記者翁聿煌攝）

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