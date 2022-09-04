選戰升溫 宗親、同鄉會成必爭之地
2022/09/04 05:30
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰，國民黨籍市長侯友宜、民進黨參選人林佳龍，連日來在同鄉會、宗親會及宮廟團體的票源爭奪戰短兵相接，雖然年輕世代對於同鄉會、宗親會的參與意識逐漸淡薄，民間社團的選舉影響力可能式微，但雙方陣營仍不敢輕忽、搶票激烈。
同鄉會是台灣人「人不親土親」的傳統特色，早期中南部民眾北上打拚，在陌生的環境中，最能依靠的就是同鄉鄉親的互助合作，在艱辛的生活中彼此支持取暖，中南部縣市在新北的同鄉會都成為有號召力、凝聚力強的團體，例如雲林同鄉會，號稱在新北市有八十萬的鄉親子弟，被認為具有關鍵影響力。
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藍綠陣營爭奪票源，都能攀親帶故、找到關鍵人士遊說同鄉會、宗親會或宮廟團體支持，由於選情瞬息萬變，「單押一方」的風險太高，大多數的民間社團都保持「藍綠等距外交、兩邊都不得罪」，例如宜蘭同鄉會總會理事長陳燕飛日前先與侯友宜同台，後來又宣布擔任林佳龍後援會長，足見難為之處。
現代工商社會，年輕人對同鄉會、宗親會的參與意識逐漸淡薄，「有多少人會因為只是同家鄉、同姓氏就聽從社團幹部的指令投票？」雖然社團的影響力受到質疑，但選舉的票源多多益善，藍綠陣營都要盡力拉攏。