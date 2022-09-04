挺連任 侯友宜獲護理師支持

新北護理師護士公會成立侯友宜後援會，感謝侯友宜對護理人員一路的關懷、相挺。（侯友宜選舉辦公室提供）

2022/09/04 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜在九月一日登記競選連任，新北市護理師護士公會當天成立侯友宜後援會；他表示，從政的最大目的是讓大家團結在一起，批評別人不會讓自己更好，希望不分你我、好好做事；對於藍綠在多個民間社團的「搶人大戰」，他強調，「沒有什麼拔樁或不拔樁，好好做事最重要。」

成立侯友宜後援會 感謝他關懷護理人員

新北市護理師護士公會一日舉辦理監事聯席會議並成立侯友宜的後援會，侯也出席致意；公會表示，感謝侯友宜從擔任副市長以來，對新北市護理人員的一路關懷、相挺，因此成立後援會以實際行動支持連任；公會理事長周繡玲說，護理師護士公會全力支持侯友宜競選連任，當他最大的後盾。

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侯友宜感謝護理師護士公會在疫情期間辛苦防疫，是守護市民健康的最大功臣，他並肯定周繡玲號召退休護理人員成立「新北市護理防疫隊」，第一時間投入支援採檢、疫苗注射、集中檢疫所及居家關懷中心等，熱心防疫的成果卓著。

侯友宜說，競選連任是希望把新北市政做得更好，最大的對手就是自己，如果能夠為國家、人民多做點事，他會永遠承擔。

台海安全穩定 侯感謝國軍守護家園

昨天是九三軍人節，新北市忠烈祠舉行秋祭典禮，由侯友宜擔任主祭官，並邀請烈士、義士家屬獻花緬懷英靈；侯友宜說，感謝國軍守護家園，讓台海能夠安全跟穩定，希望全國人民同心支持國軍、捍衛國家。

民政局長柯慶忠表示，新北市忠烈祠除了供奉早期抗日、剿匪等戰役犧牲的國軍及殉難人民共二二一位，近年也增加供奉因執行勤務不幸殉職的警察八位、消防人員十位、海巡人員兩位及鐵路人員一位。

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