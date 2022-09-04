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    首頁　>　政治

    挺國軍 林佳龍秀服役時照片

    昨天九三軍人節，民進黨新北市長參選人林佳龍（中）在臉書PO出服兵役的年輕照片，感謝國軍保家衛國的辛勞。（截取自林佳龍臉書）

    昨天九三軍人節，民進黨新北市長參選人林佳龍（中）在臉書PO出服兵役的年輕照片，感謝國軍保家衛國的辛勞。（截取自林佳龍臉書）

    2022/09/04 05:30

    〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕昨天是九三軍人節，民進黨新北市長參選人林佳龍在臉書貼文，感謝國軍堅守主權、保家衛國的辛勞，他並貼出年輕時當兵的照片，回憶當時曾被部隊長官貼上標籤、認為他是需要特別感化的「帶頭學運壞學生—春風一號」。

    感謝國軍堅守崗位 守護國家安全

    林佳龍說，感謝國軍弟兄姐妹不分日夜地堅守崗位、辛苦守護國家安全，面對中國不斷挑釁，國軍無畏地站在第一線、堅定捍衛國家主權，向世界展現台灣的民主立場與國防力量，也讓台灣人民有安定如常的生活。

    回憶滿懷熱血 透過學運守護台灣

    他回憶說，年輕時在台中大肚山上的防砲基地擔任少尉排長，當時還被部隊長官貼標籤、認為他是需要特別感化的「帶頭學運壞學生—春風一號」，如今回想，他當時滿懷熱血透過學運守護台灣、守護民主，其實與目前在各場域奮鬥的國軍弟兄姐妹，心中這分保護摯愛國家的精神都是一樣的。

    另外，國民黨在新北市第四選區（三重、蘆洲）有市議員參選人懸掛「馴龍高手」的選舉看板，連日來引發話題，市議會民進黨團總召集人陳啟能昨天批評說，利用名字的諧音來戲謔、攻擊對方非常不妥，如果國民黨繼續用這種態度來操弄選舉對立，民進黨團也不排除成立「抓侯大隊」，全面檢視新北市升格十二年來的各項施政，讓市民充分了解侯市府究竟在做什麼？

    陳啟能指責說，這位國民黨籍市議員參選人用負面、嘲諷且輕浮的態度來攻擊對手，意圖提升個人聲量，前高雄市長韓國瑜過去的態度已被選民唾棄，如今新北市又空降一位承襲韓式風格的市議員參選人，新北不需要這種愛作秀的參選人。

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