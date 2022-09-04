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    蔡鼓勵年輕學子動員親友 挺18歲公民權

    總統蔡英文昨天出席「總統與高中生面對面論壇」，鼓勵同學動員有投票權的親友去投票或透過網路宣傳公民權的意義。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文昨天出席「總統與高中生面對面論壇」，鼓勵同學動員有投票權的親友去投票或透過網路宣傳公民權的意義。（記者方賓照攝）

    2022/09/04 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕總統蔡英文昨參與「總統與高中生面對面論壇」，高中生提問包括人才回流、轉型正義、死刑存廢與社會安全網等方面，展現年輕學子對台灣的關心。蔡總統發表談話時也提到十八歲公民權的修憲複決，她認為修憲是為了讓台灣民主繼續深化，並且向世界展現出我們追求民主、追求進步的決心，也鼓勵同學動員有投票權的親友去投票，或透過網路宣傳公民權的意義。

    與高中生面對面論壇 強調修憲是為了讓台灣民主深化

    論壇由今周刊主辦，蔡總統致詞時提到，今年十一月廿六日除了舉行選舉外，還有十八歲公民權的修憲複決。她認為，這項修憲複決案確實難能可貴，因為得到了所有政黨支持。但修憲的門檻非常高，除了必須在立法院有相當席次的立法委員支持，還必須要超過九六五萬張票，因此這是全民的考驗。

    蔡總統指出，世界上絕大多數國家年輕人，都在十八歲取得完整的公民權，台灣應該要趕上。所以十八歲公民權的修憲，也是為了讓台灣民主繼續深化，並且向世界展現出我們追求民主、追求進步的決心。因此鼓勵同學可以動員起來，請家人、朋友、親戚，只要有投票權都去投票，同時透過網路多宣傳十八歲公民權的意義。

    針對學生提問關於死刑存廢及社會安全網問題，蔡總統指出，廢死爭議在於制度能不能讓社會安心、有信心，而政府不論在治安、社會安全網中包括精神疾病照顧的機制、社工人數擴增掌握風險等面向，都已經在進行。

    也有學生關心轉型正義推動，以及民主制度相關問題，蔡總統回應說，轉型正義最重要在於建構堅韌的民主機制，而民主制度是台灣最重要的部分，過程中大家都可以去思辨，做理性決定，台灣社會正一直持續穩定往前走。

    至於如何避免台灣人才外流，甚至吸引人才回流，蔡總統則說，隨著教育水準提高，以及這幾年台灣在經濟、社會發展的成果，讓世界感覺到有潛能，台灣社會已經產生吸力，會持續促進在國外的人才回流。

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