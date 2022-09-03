（台中）大型造勢 蔡其昌月中起開8場

民進黨中市長參選人蔡其昌到豐原鎮清宮參拜，恭送媽祖上神轎。（記者張軒哲攝）

2022/09/03 05:30

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕距投票日倒數八十四天，民進黨中市長參選人、立法院副院長蔡其昌昨天行程滿滿，他表示接下來會舉辦多場造勢活動；競選總部執行總幹事陳世凱表示，「菜將一道道搬上來」，而蔡其昌的選情漸入佳境，從九月中到十月中會以立委選區為單位展開八場大型造勢活動，而且不會只重視市長選情，也同時大力拉抬市議員選情，要讓三十四席全上。

自己拜票 也要大力拉抬議員選情

民進黨中市長參選人蔡其昌在八月二十九日登記參選中市長，面對距離投票日只剩下八十四天，昨天行程排滿滿，一大早就到豐原鎮清宮參拜，恭送媽祖上神轎，整個上午在豐原跑透透，四處拜票。

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中午則是到全國大飯店，出席台灣手工具工業公會舉行會員代表大會，蔡其昌向企業主表示會向中央反映缺工問題，並允諾當選中市長後，對於會展中心的攤位數由二千增加四至五千攤位，也會努力覓地，解決工業土地不足的問題，他更在現場要求中鋼公司，鋼材不要漲價太高，以免業者受不了成本太高。

蔡其昌受訪時表示，他接下來會舉辦中、大型的演講、造勢活動，會誠懇地向選民報告，讓選民知道他如何治理、改變這個城市。

競選總部表示，現今二十九區的市政座談會已全部辦完一次，將開始展開第二輪的市政座談，因為很多行政區相當大，像北屯就非常大，已在北屯不同地點辦了二、三場，但還是不夠，因此會持續辦；昨天晚上，蔡其昌也出席社團法人台中市會計師公會會員大會，並在北區舉行北城隍廟蔡其昌後援會成立大會。

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