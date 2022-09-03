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    首頁　>　政治

    （台中）133人參選議員 綠藍都力拚過半

    2022/09/03 05:30

    登記人數爆炸 兩大黨皆提名34人 民眾黨11人 台灣基進黨4人

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市第四屆市議員選舉登記截止，台中市選委會統計今年共一三三人登記參選市議員，其中現在席次為三十二席的國民黨提名了三十四人，而現有席次二十六席的民進黨也提名了三十四人，都要力搶過半，但台灣民眾黨提名十一人，時代力量提名五人、台灣基進黨提名四人，加上獨立參選人，不但各選區的選情都因多人多黨參選而呈現詭譎，也牽動下屆議會政黨的席次版圖。

    翁美春 以無黨身分參選

    昨日最後一天登記日，民進黨前台中市議員翁美春退黨參選，昨以無黨身分登記參選第四選區（豐原、后里）議員，翁美春嘆過去長期跟民進黨打拚，有卅餘年黨齡，如今承擔選民託付決定再戰；時代力量參選人鄭勁節、吳佩芸、徐小媚、傅智恒、鄒明諺等五人，在黨主席、立委陳椒華陪同下聯合登記，五人並公開財產資料，強調非政治家族出身，只有年輕人的活力與專業的監督力量，盼選民支持。

    多位老將交棒 兒女出征

    而下屆議員也呈現大幅老將準備交棒第二代或助理的情況，包括國民黨市議員李榮鴻交棒兒子李文傑，林汝洲交棒兒子林昊佑，不過林昊佑未掛國民黨參選，吳顯森交棒兒子吳呈賢，楊正中交棒兒子楊大鋐，李麗華交棒女兒黃佳恬，民進黨市議員邱素貞交棒女兒陳雅惠，何敏誠交棒給兒子何昆霖，謝明源交棒給女兒謝家宜，親民黨市議員段緯宇交棒給兒子段中仁；至於民進黨的陳世凱交棒助理曾威參選。

    此外，台中市十七個選區中，第十三選區應選六人，有多達十四人登記；第四選區應選五人，有十二人登記；第五選區及台中市人口最多的第八選區各應選六人，也各有十二人登記，均競爭激烈。

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