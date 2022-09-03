嘉縣長藍綠對決 嘉市長6人競逐

2022/09/03 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕年底地方公職人員選舉昨天登記截止，嘉義縣長選舉呈藍綠大對決，尋求連任的民進黨嘉義縣長翁章梁與國民黨提名的王育敏，拚縣長寶座；嘉義市長選舉，民進黨李俊俋挑戰尋求連任的國民黨市長黃敏惠，藍綠之外，還有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、蔡松益、陳泰山、黃紹聰四位無黨人士參選，熱鬧可期。

黃敏惠登記 力拚建設台灣新都心

黃敏惠昨由母親黃鄭梅子、丈夫蔡宗佑醫師、十位黨籍議員及參選人與支持者陪同，完成登記。黃提出「幸福進行式，嘉義未來市」競選主軸，將以「西區大發展、東區大進步」雙引擎計畫，力拚嘉市成台灣新都心，讓全齡市民在生活、教育、養育及消費都有最高品質，同時感到安心、安定。

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昨稍早，黃敏惠一行人步行至市選委會時，台灣基進黨嘉義黨部成員手持「不要拜習帝」等手舉牌，隔街對黃敏惠喊話，質問身兼國民黨第一副主席的黃敏惠「應對國民黨副主席夏立言執意率團訪中一事說清楚」「嘉市為民主聖地，黃敏惠身為市長，更要向中國以及國民黨，表達嘉義市民的民主意識，大聲說不！」對此黃回應，夏立言率團訪中一事，她已公開說過多次；選舉一到，有許多抹黑、抹紅奧步，嘉義要不止步往前走，才是市民期待。

議員選舉 嘉市40搶23 嘉縣57搶37

嘉市議員選舉，東區應選十席，有十八人登記，議員戴寧因案遭收押，昨由戴母等人代為登記，西區應選十三席，共二十二人登記，立委王美惠辦公室首席顧問黃敏修昨由立委王美惠、競選總部總督導江熙哲等人陪同登記，黃敏修說，他將接續王美惠「勤快、好央甲」服務精神，未來與王聯手，地方到中央一條龍服務，為市民爭取權益。

嘉義縣長之爭只有翁章梁、王育敏登記，縣議員應選三十七席，有五十七人登記，前縣議員蔡鼎三兒子蔡建漢未獲民進黨推薦，以無黨籍登記參選縣議員，第一選區議員由七席增至八席，九人登記，第四選區議員由七席減為六席，有十人登記。

太保市公所秘書鄭淑分、六腳鄉代表會主席黃明世、布袋鎮民代表黃青揮三人皆退出民進黨，分別參選太保市長、六腳鄉長及布袋鎮長。對此民進黨嘉縣黨部表示，這四人均屬違紀參選。

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