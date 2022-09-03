嘉市重大建設 李俊俋：應納美觀評估
〔記者王善嬿／嘉市報導〕如何完善城市景觀，為拚觀光加分？民進黨嘉義市長參選人李俊俋認為，目前市府在城市景觀上，多是「貼膏藥式」建設，東一塊、西一塊，缺乏整體性規劃，他當選市長後，將提升城市美觀管理，推動兩大重點工作，包括配合鐵路高架化「嘉義大車站」計畫，打造嘉市新門面，及重大公共建設均需納入具整體性的美觀設計評估。
提升城市景觀 整體規劃管理
李俊俋說，嘉市市容缺乏整體性規劃，例如黃敏惠市長任內廣蓋公園，目前全市公園數達三十四個，堪稱全國密度最高，蓋了許多公園，想打造都市自然環境景觀，卻因缺乏明確綠帶與藍帶，導致都市景觀片段分割，缺乏整體性，且多數公園大同小異、缺乏特色，甚至有些無法發揮公園應有功能，使用率偏低。
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再者，交通道路未能依據用路人及運具特性分流分道規劃，斥資兩億元完成的「環市自行車道」，多數路段卻是自行車道與機車共用，部分如在自由路與世賢路的自行車專用道，遭佔用亂堆物品或作為其他用途，煞風景。
車站後站 設廣場、商業大樓
李俊俋表示，他若當選市長後，將規劃嘉義車站前站轉型為「鐵路史料博物館與文創中心」，腹地更大的後站，將仿日本東京丸之內車站設計，鋪設迎賓廣場，建構「聯合商業交通大樓」，成為嘉市對外重要展示櫥窗，建構觀光客認識嘉義及休閒娛樂新地標。同時，將從法規面要求市府的重大公共建設，在取得建照前，均需附上美觀設計評估，配合分區景觀規劃，由市府跨局處商議做整體性設計，並頒發年度城市美學獎項。
市府則表示，以「綠意生活+」為主軸，積極推動公園2.0，符合全年齡需求，也兼負防災功能，每個公園有其因地制宜的專業考量；市區部分自行車道受限路幅，在符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」下，劃設機慢車共用道因應：有關發現民眾以私人物品佔用，市府均會協請里鄰長協助宣導及勸導民眾移除私人物品。