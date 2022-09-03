嘉市重大建設 李俊俋：應納美觀評估

民進黨嘉義市長參選人李俊俋提出提升城市景觀的美觀管理政策意見。（記者王善嬿攝）

2022/09/03 05:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕如何完善城市景觀，為拚觀光加分？民進黨嘉義市長參選人李俊俋認為，目前市府在城市景觀上，多是「貼膏藥式」建設，東一塊、西一塊，缺乏整體性規劃，他當選市長後，將提升城市美觀管理，推動兩大重點工作，包括配合鐵路高架化「嘉義大車站」計畫，打造嘉市新門面，及重大公共建設均需納入具整體性的美觀設計評估。

提升城市景觀 整體規劃管理

李俊俋說，嘉市市容缺乏整體性規劃，例如黃敏惠市長任內廣蓋公園，目前全市公園數達三十四個，堪稱全國密度最高，蓋了許多公園，想打造都市自然環境景觀，卻因缺乏明確綠帶與藍帶，導致都市景觀片段分割，缺乏整體性，且多數公園大同小異、缺乏特色，甚至有些無法發揮公園應有功能，使用率偏低。

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再者，交通道路未能依據用路人及運具特性分流分道規劃，斥資兩億元完成的「環市自行車道」，多數路段卻是自行車道與機車共用，部分如在自由路與世賢路的自行車專用道，遭佔用亂堆物品或作為其他用途，煞風景。

車站後站 設廣場、商業大樓

李俊俋表示，他若當選市長後，將規劃嘉義車站前站轉型為「鐵路史料博物館與文創中心」，腹地更大的後站，將仿日本東京丸之內車站設計，鋪設迎賓廣場，建構「聯合商業交通大樓」，成為嘉市對外重要展示櫥窗，建構觀光客認識嘉義及休閒娛樂新地標。同時，將從法規面要求市府的重大公共建設，在取得建照前，均需附上美觀設計評估，配合分區景觀規劃，由市府跨局處商議做整體性設計，並頒發年度城市美學獎項。

市府則表示，以「綠意生活+」為主軸，積極推動公園2.0，符合全年齡需求，也兼負防災功能，每個公園有其因地制宜的專業考量；市區部分自行車道受限路幅，在符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」下，劃設機慢車共用道因應：有關發現民眾以私人物品佔用，市府均會協請里鄰長協助宣導及勸導民眾移除私人物品。

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