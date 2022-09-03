雲縣長3人參選 43席議員69人登記

2022/09/03 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕年底五合一選舉昨天登記截止，雲林縣縣長有三人登記、縣議員共六十九人登記、鄉鎮長有五十四人登記；國民黨提名雲林縣長張麗善昨天在數百名支持群眾陪同完成登記爭取連任。

雲林縣長登記分別為無黨林佳瑜、民進黨劉建國、國民黨張麗善，其中林佳瑜已三度參選雲林縣長。

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縣議員六十九人登記搶四十三席，各選區登記及應選席次如下，第一選區（斗六、林內、莿桐）十八人登記、選十席；第二選區（斗南、大埤、古坑）十二人登記、選六席；第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）十四人登記、選九席。

第四選區（西螺、二崙、崙背）七人登記、選六席；第五選區（台西、四湖、麥寮、東勢）十一人登記、選七席；第六選區（北港、水林、口湖）七人登記、選五席。

鄉鎮市長中麥寮、四湖都有五人登記，水林、東勢都四人登記，競爭激烈，元長鄉僅現任李明明一人登記。

爭取連任的張麗善昨天登記指出，上任至今每一天當三天用為雲林打拚，這四年總預算沒有浮編、虛列，一毛錢都沒借款，甚至減少六十八億元負債，且四年來家戶所得增加十五萬元，每人平均可支配所得增加五萬元。

張麗善也發表未來施政願景藍圖，將以智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展等四大面向，作為未來三十項政策的核心主軸，讓雲林在二○三○年時成功轉型為百分百成熟的「農工商科技城」。

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