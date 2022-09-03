6天2度到雲林 小英力挺劉建國

民進黨雲林縣參選人劉建國（右）斗六競選總本部昨天成立，總統蔡英文（中）到場站台助選。（記者黃淑莉攝）

2022/09/03 05:30

斗六競總成立 立法院長游錫堃、嘉縣長翁章梁也到場站台

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人劉建國斗六競選總本部昨天成立，總統蔡英文六天內兩度到雲林替劉建國站台助選，蔡英文拜託大家拿出所有力量，讓劉建國及民進黨提名所有參選人都當選，給雲林好的未來。

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劉建國競選總本部成立大會，包括黨提名縣議員、鄉鎮市長參選人都到，展現大團結，蔡英文總統、立法院長游錫堃、立委蘇治芬及嘉義縣長翁章梁等人也都到場站台助選。

現場數千鄉親 蔡英文︰有信心劉會當選

蔡英文上台先為劉建國披上競選彩帶，她指出，看到現場數千名鄉親及競選團隊都支持最認真、打拚的劉建國，有信心劉建國一定會高票當選雲林縣長。

蔡英文表示，她看到劉建國登記時一位九十六阿嬤陪他登記，這位阿嬤支持劉建國多年，他也沒讓阿嬤失望，因為劉建國知道老人家需要的照顧，爭取全國首座高齡醫學福址研究中心、台大醫院虎尾院區擴建，都是為了讓雲林的醫療照顧更好。

蔡英文強調，台灣疫情控制好，經濟持續成長，財政狀況也不錯，有更多預算來照顧國人，明年中央政府總預算歷史新高，除了社會福利照顧預算增加，地方建設的預算也創新高，我們需要地方一位有魅力、敢拚、讓雲林更進步的人來當縣長，那個人就是劉建國。

科技帶入雲林 需要有魅力、敢拚的縣長

蔡英文說，雲林這四年在國民黨執政進步得很慢，嘉義縣已經從農業縣變成工農大縣，現在又有科技大縣，雲林也有這樣的條件，大家做伙拚出一位好縣長，把科技帶入雲林，除了農業首都外，也是未來科技聚集所在。

蔡英文表示，十一月廿六日除了投票支持民進黨提名候選人，還有重要一件事，就是十八歲公民權的修憲複決案，拜託大家支持。

劉建國表示，未來將提升地方醫療量能，結合廿鄉鎮市長，打造雲林成為醫療重鎮、長者照顧服務的模範縣，另啟動與台大工學院、工業局等跨單位合作，開設半導體中下游相關專業技術訓練，普及免費學程「留才、育才」，並主張從生技、科技發展「雙技農業」，發揚地方產業，接軌國際。

民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總本部昨天成立現場湧入數千名支持群聚。（記者黃淑莉攝）

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