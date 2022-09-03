6天2度到雲林 小英力挺劉建國
斗六競總成立 立法院長游錫堃、嘉縣長翁章梁也到場站台
〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人劉建國斗六競選總本部昨天成立，總統蔡英文六天內兩度到雲林替劉建國站台助選，蔡英文拜託大家拿出所有力量，讓劉建國及民進黨提名所有參選人都當選，給雲林好的未來。
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劉建國競選總本部成立大會，包括黨提名縣議員、鄉鎮市長參選人都到，展現大團結，蔡英文總統、立法院長游錫堃、立委蘇治芬及嘉義縣長翁章梁等人也都到場站台助選。
現場數千鄉親 蔡英文︰有信心劉會當選
蔡英文上台先為劉建國披上競選彩帶，她指出，看到現場數千名鄉親及競選團隊都支持最認真、打拚的劉建國，有信心劉建國一定會高票當選雲林縣長。
蔡英文表示，她看到劉建國登記時一位九十六阿嬤陪他登記，這位阿嬤支持劉建國多年，他也沒讓阿嬤失望，因為劉建國知道老人家需要的照顧，爭取全國首座高齡醫學福址研究中心、台大醫院虎尾院區擴建，都是為了讓雲林的醫療照顧更好。
蔡英文強調，台灣疫情控制好，經濟持續成長，財政狀況也不錯，有更多預算來照顧國人，明年中央政府總預算歷史新高，除了社會福利照顧預算增加，地方建設的預算也創新高，我們需要地方一位有魅力、敢拚、讓雲林更進步的人來當縣長，那個人就是劉建國。
科技帶入雲林 需要有魅力、敢拚的縣長
蔡英文說，雲林這四年在國民黨執政進步得很慢，嘉義縣已經從農業縣變成工農大縣，現在又有科技大縣，雲林也有這樣的條件，大家做伙拚出一位好縣長，把科技帶入雲林，除了農業首都外，也是未來科技聚集所在。
蔡英文表示，十一月廿六日除了投票支持民進黨提名候選人，還有重要一件事，就是十八歲公民權的修憲複決案，拜託大家支持。
劉建國表示，未來將提升地方醫療量能，結合廿鄉鎮市長，打造雲林成為醫療重鎮、長者照顧服務的模範縣，另啟動與台大工學院、工業局等跨單位合作，開設半導體中下游相關專業技術訓練，普及免費學程「留才、育才」，並主張從生技、科技發展「雙技農業」，發揚地方產業，接軌國際。