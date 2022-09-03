李喜明︰推不對稱戰力 須考慮資源分配

前參謀總長李喜明上將昨發表新書「台灣的勝算」。（記者劉信德攝）

2022/09/03 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕前參謀總長李喜明任內推動「整體防衛構想」（ODC）不對稱作戰概念，但受到各種窒礙，近日出版《台灣的勝算》一書完整闡述想法。李喜明昨表示，推動不對稱戰力並非摒棄傳統戰力，而是資源分配問題，買任何武器必須想到機會成本和資源分配，以及優先次序的問題，都要考慮才做出最佳的配置，因此他是以經濟觀點來考量軍事威脅。

李喜明與媒體茶敘時說，傳統戰力如戰機、軍艦非常昂貴，因此必須考慮資源分配和機會成本，對於傳統武力就是「品質要好、效能要高、數量要少」，不對稱武力則是數量多的「分散、精準、機動性」的小東西。

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設法嚇阻敵人發動戰爭 才是關鍵

李喜明說，雖然「避免戰爭」是上策，但對台灣來說，如何設法嚇阻敵人不敢任意發動戰爭，更是關鍵，讓中國覺得永遠沒有準備好，占不到便宜、不必打，「這就是台灣的勝算」。

李說，他在二○一九年七月退伍，國防部同年出版的《國防報告書》仍支持「整體防衛構想」，倡導灘岸決勝，提到國軍需要M1A2戰車才行；李感嘆「我看到這個也只能苦笑，如果戰車都可以是不對稱武器，還有什麼不是不對稱武器？」

因此，李喜明說，台灣這幾年沒有落實「整體防衛構想」，若只是想靠美國，終究會完蛋，只能相信自己，而「整體防衛構想」有一套完整邏輯，外界可以挑戰它、修改它，但不要視而不見。

針對軍方不願接受「整體防衛構想」，李喜明指出，接受新觀念容易，但若是要拋棄舊觀念，就會發生問題，如果要採納不對稱作戰概念，各軍種「驕傲」的戰機、軍艦、戰甲車的重要性就會降低，就會發生問題。

前聯電董事長曹興誠日前宣布捐贈卅億元提升全民國防，對此，李喜明認為，他十分敬佩曹興誠，但卅億元無法解決問題，「全國團結一致才能解決問題」；台灣應該要相信自己，因為最大力量不是有多少船艦和飛機，而是全國能否團結，一旦團結，就是最大嚇阻力量。

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