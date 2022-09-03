地方公職人員選舉 屏縣1605人登記

2022/09/03 05:30

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕今年地方公職人員選舉，候選人登記至昨天截止，屏東縣長有民進黨周春米、國民黨蘇清泉、時代力量詹智鈞三人登記，屏東市長有民進黨李清聖、國民黨周佳琪兩人登記；縣議員一○一人登記，加上鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，共一六○五人登記，比四年前少六人。

今年候選人登記從八月二十九日進行到九月二日， 屏東縣長二○一八年有三人登記，今年同為三人，除民進黨派出立委周春米、二度披上戰袍的國民黨蘇清泉外，還有首次征戰屏東縣長的時代力量，由醫師詹智鈞上陣；屏東市長四年前藍綠捉對廝殺，今年民進黨仍由李清聖出戰、國民黨推派周佳琪，同樣上演兩黨對決。

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縣議員部分，今年共一○一人登記，比四年前一○三人少兩人，將選出五十五席，第一選區二十五人登記最多，搶十二席，第二選區十二人登記，搶八席，第三選區十六人登記，搶十席，第四選區十三人搶八席，第五選區五人搶四席，第六選區七人搶三席。其中第五選區到昨天下午僅四人登記，原有機會同額競選，但截止前三分鐘再有一人登記，形成五搶四。

第七至第十六選區各應選出一席，其中第十一、十五選區一人登記為同額競選，另第九、十三、十四選區均有兩人登記，第七、八、十、十二、十六選區均為三人登記。

全縣三十三個鄉鎮市，共有九十四人登記參選鄉鎮市長，較四年前多四人，九如鄉、瑪家鄉競爭最激烈，各有五人登記，麟洛鄉一人登記，同額競選。鄉鎮市民代表共五五七人登記，較四年前多二十五人，共將選出三三四席；村里長部分有八五○人登記，比四年前少三十三人，將選出四四三名村里長。

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