原民園區35歲 周春米讚原住民 讓屏東充滿希望

特展開幕典禮，原住民樂舞精彩演出。（記者羅欣貞攝）

2022/09/03 05:30

「Kemasi Maza從這裡開始」紀念特展開幕 蘇貞昌：原住民才是這塊土地真正的主人

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原住民族委員會所屬台灣原住民族文化園區今年開園三十五周年，特別推出「Kemasi Maza從這裡開始」紀念特展，昨出席開幕的行政院長蘇貞昌強調，原住民才是這塊土地真正的主人；立委周春米也呼應說「原住民族讓屏東充滿希望」。

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行政院長蘇貞昌表示，三十五年前園區開園時，他以省議員身份應邀出席，三十五年來實在不簡單，台灣從過去的錯誤，導正為現在的尊重，台灣總統、國家領導人向原住民族道歉，因為原住民才是這塊土地真正的主人。

蘇揆：擔任縣長時編列族語教材

蘇揆笑說，原住民阿美族服飾在家裡有四套，因女婿來自阿美族，每年女兒跟孫女都穿著美麗服裝回到台東，參加原住民的活動；他也強調，擔任屏東縣長時，縣府編列原住民族語言教材，有排灣族、有魯凱族，在學校上課，把優美的語言、文化傳承下去。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒說，一九八七年開園時，他反對原住民族文化樣板化及商業化，尤其當年官方禁止說族語，失去原住民族部落主體性，現在他則看到政府作出改變，政策方針調整為文化從部落扎根，走向國際化。

立委周春米也說，二○一六年蔡英文總統在就職典禮，代表政府向原住民族道歉後，隔年通過「原住民族語言發展法」，蘇貞昌院長二○二二年核定「國家語言發展方案」五年投入三百多億元，尊重原住民族文化。

周春米強調，最近是屏東原住民族收穫祭，屏東近年來大力推動排灣族、魯凱族本位教科書，並在新興觀光景點勝利星村設立屏東原百貨，讓原住民族文化，不只是保存，也注入活水，生生不息；原住民族重大的改變，與許多在原運路上堅持不懈者息息相關，是族人共同的結晶。

展出創園歷程 保存文化具體成果

三十五周年特展展出創園歷程、保存與維護原住民族文化具體成果，另園區現正進行「綠珠雕琢再造六年計畫」，總經費逾十二．一億元，是創園來投入最多經費的計畫；蘇揆、立委周春米、鍾佳濱與各國駐台使節代表，昨與原住民族人同慶，聆賞樂舞劇團演出，參觀特展與即將完工的民族劇場。

行政院長蘇貞昌（中）、原民會主委夷將．拔路兒（左）、立法委員周春米（右）昨天出席台灣原住民族文化園區開園三十五周年特展開幕。（周春米服務處提供）

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