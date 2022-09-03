為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《彰化》彰縣議員86人登記 一、四選區參選爆炸

    2022/09/03 05:30

    〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕年底彰化縣五合一選舉昨天登記截止，民進黨提名縣長參選人黃秀芳在最後一天完成登記，使得下屆縣長選舉形成「三搶一」局面。縣議員部份，以第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）和第四選區（員林市、大村鄉、永靖鄉）參選大爆炸，老將新秀過招，鹿死誰手猶未知。

    第一選區廿四人搶十三席

    爭取連任的縣長王惠美，面對民進黨現任立委黃秀芳和無黨籍蕭仁正挑戰，形成「三搶一」局面；彰化縣議員應選五十四席，共八十六人登記，第一選區廿四人搶十三席、第二選區九搶七、第三選區八搶六、第四選區十四搶八、第五選區七搶五、第六選區七搶四、第七選區八搶五、第八選區七搶五、第九選區（平地原住民）二搶一。

    第四選區十四人搶八席

    第一選區彰化、花壇、芬園參選的廿四人中，現任、新人各半，新人不乏年輕高學歷、高顏值，須淘汰十一人下，老將備受壓力，新人也有硬仗要打，選戰激烈可期。第四選區員林、大村、永靖，十四人中八人爭取連任，其他六位新人各有來頭，越接近投開票日，激烈廝殺在所難免。

    民進黨提名的員林市長參選人陳秋蓉昨天也到員林市公所完成登記。她對支持者說，本屆自己努力不夠，辜負大家的期望，輸對手一五七票，但她不會因此喪志或怨大環境不好，四年來她記取教訓，一步一腳印服務基層，這次她有信心擊敗對手。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播