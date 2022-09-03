《彰化》彰縣議員86人登記 一、四選區參選爆炸

2022/09/03 05:30

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕年底彰化縣五合一選舉昨天登記截止，民進黨提名縣長參選人黃秀芳在最後一天完成登記，使得下屆縣長選舉形成「三搶一」局面。縣議員部份，以第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）和第四選區（員林市、大村鄉、永靖鄉）參選大爆炸，老將新秀過招，鹿死誰手猶未知。

第一選區廿四人搶十三席

爭取連任的縣長王惠美，面對民進黨現任立委黃秀芳和無黨籍蕭仁正挑戰，形成「三搶一」局面；彰化縣議員應選五十四席，共八十六人登記，第一選區廿四人搶十三席、第二選區九搶七、第三選區八搶六、第四選區十四搶八、第五選區七搶五、第六選區七搶四、第七選區八搶五、第八選區七搶五、第九選區（平地原住民）二搶一。

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第四選區十四人搶八席

第一選區彰化、花壇、芬園參選的廿四人中，現任、新人各半，新人不乏年輕高學歷、高顏值，須淘汰十一人下，老將備受壓力，新人也有硬仗要打，選戰激烈可期。第四選區員林、大村、永靖，十四人中八人爭取連任，其他六位新人各有來頭，越接近投開票日，激烈廝殺在所難免。

民進黨提名的員林市長參選人陳秋蓉昨天也到員林市公所完成登記。她對支持者說，本屆自己努力不夠，辜負大家的期望，輸對手一五七票，但她不會因此喪志或怨大環境不好，四年來她記取教訓，一步一腳印服務基層，這次她有信心擊敗對手。

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