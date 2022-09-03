《彰化》黃秀芳「逆風」登記 彰縣長3人競選

前彰化縣長魏明谷（左二）送上燈籠給黃秀芳（左三），鼓勵黃找回「台灣燈會」、找回彰化人的光榮。（記者張聰秋攝）

2022/09/03 05:30

與支持者頂著「軒嵐諾」強風騎單車赴縣選委會完成登記 要帶領彰縣「大步向前走」

〔記者張聰秋／彰化報導〕軒嵐諾颱風帶來強風，民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳昨頂著強風騎單車到選委會登記參選。她表示，騎單車登記宣告逆境承擔責任，一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」。在黃秀芳登記參選後，下屆彰化縣長選舉形成「三搶一」局面，除了黃之外，現任國民黨籍縣長王惠美已登記參選爭取連任，另一位無黨籍蕭仁正也完成登記。

請繼續往下閱讀...

前縣長周清玉為黃披掛彩帶

黃秀芳昨天在國策顧問魏明谷、立委陳素月、立委陳秀寳以及黨公職參選人陪同下，在總部誓師後，騎單車前往縣選委會登記。黃秀芳說，騎車到選委會途中，風非常大，她必須賣力踩踏，雖然「逆風前行」，但事前她就堅持風雨無阻，她會一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」。

找回「台灣燈會」 魏明谷送燈籠

前縣長周清玉為黃秀芳披掛彩帶，象徵「傳承」優質縣政。黃秀芳以三十年前歌手林強唱紅的「向前走」一曲，開創台語流行歌曲盛世為例，強調在此曲流行三十年後，她要以「秀彰化」的概念，讓彰化人可以安居樂業。她說，王惠美縣長主政不但政見跳票，縣政建設空轉四年，連原本預定在彰化縣舉辦的「台灣燈會」也被取消、重大建設一拖再拖，造成彰化人口流失、勞工年薪全國吊車尾，讓人看了很不捨，她會帶領彰化大步向前走，懇請鄉親跟她同行。前縣長魏明谷也送上燈籠，鼓勵黃以「秀彰化」的理念重新找回「台灣燈會」、找回彰化人的光榮。

王陣營指財政赤字才會停辦

對黃的批評，王惠美競選辦公室表示，縣府四年來積極推動電動車產業、偏鄉公共運輸、青年住宅、東螺溪整治、水五金產業園區等，南彰化還有一個現成的「二林精密機械園區」開發計畫，但環評案卡在中央二年多，縣長王惠美三番兩次四處請託，至今都沒下文，請對手別再漠不關心。至於「台灣燈會」取消，屏東縣大張旗鼓辦完燈會，最後卻換來五十三年首度跌破八十萬人口，更淪為全台最低薪，四年前彰化縣財政赤字，幾乎沒有舉債空間，無法打腫臉充胖子。

民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳（中）在支持者陪同下，頂著「軒嵐諾」颱風帶來的強風，帶隊騎單車前往縣選委會登記參選，宣告一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」的責任。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法