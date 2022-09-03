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    首頁　>　政治

    蔡培慧協助 興大學院9/5進駐南投

    2022/09/03 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興大學南投校區下週一（五日）首批進駐的「循環經濟學院」開學上課，開學日就由「台灣循環經濟之父」黃育徵為碩博士新生授課，興大校務會議下週三也會移師該學院召開。促成興大南投校區設置的蔡培慧指出，數據與人工智慧學院、育成中心明年二月一日會進駐，循序漸進下，幾年內就能達到二千名師生進駐的目標，可望帶動中興新村和周邊草屯、南投的發展。

    中興大學南投校區，第一個進駐的循環經濟學院，週日拆掉施工圍籬後，下週一即可讓九十多位碩博士班新生開學，上午排定新生訓練，下午則由「台灣循環經濟之父」黃育徵開講座授課。學院人員表示，碩博士生宿舍清潔工作今天可完成，讓學生全部遷入。

    蔡培慧在擔任行政院中部聯合服務中心執行長時，全力協助中興大學到中興新村設立南投校區。她說，中興大學行政大樓今年度也會整修完成，數據與人工智慧學院明年二月一日設立，會再有一百多名師生進來，另育成中心也是明年二月一日進駐，將協助青年創業和中小企業解決淨零碳排問題。

    蔡培慧說，中興大學會有六個學院陸續在南投校區設立，此外還有四個中心進駐，幾年內就可形成大學城，達到二千名師生到中興新村上課的目標。

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