運用資源 李俊俋︰助成立醫學院

李俊俋認為嘉義市可建置醫療照護產業基地。（李俊俋競選團隊提供）

2022/09/02 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市醫療資源豐富，然而嘉義地區並無醫學院，目前嘉義大學及中正大學正計畫爭取設置醫學院，培育醫療人才；民進黨嘉義市長參選人李俊俋（見圖，李俊俋競選團隊提供）表示，若當選市長，將重新規劃後湖工業區，成立智慧醫療生技產業園區，建置醫療照護產業基地，引導醫學院培育多元整合人才，運用自己過去在中央立法與行政的歷練與資源，協助大學在嘉義地區成立醫學院。

擬成立智慧醫療生技產業園區

李俊俋認為，雲嘉嘉地區人口老化嚴重，應推動發展老人醫學與專業照護人才，而設置醫學院需以培育高教人才、串接服務雲嘉嘉地區民眾醫療需求及帶動地方產業生根與升級的思維來推動。

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李俊俋表示，若當選市長，將由市府主動串接嘉義地區醫療院所、嘉義大學與崇仁醫專建立「長期照護暨醫療平台」，建置智慧化的照護人力服務派遣系統及跨縣市智慧遠距醫療通訊網絡，完善照護人力訓練體系，以證照提升專業，鼓勵民眾培養第二專長，解決照護人力不足、年輕人投入意願低落的問題。

拚連任的國民黨嘉義市長黃敏惠說，樂見能設立醫學院，強化「募才、留才、育才」三方整合，照顧雲嘉嘉南民眾健康；市府已規劃在嘉北地區設置醫療產業專區，持續帶動西區大發展，未來將全力促成醫學院設立。

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