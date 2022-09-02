大虎尾地區玉米倒伏 劉建國爭補助

連日大雨重創大虎尾地區玉米生長，立委劉建國（右）等人到現場會勘。（記者詹士弘翻攝）

2022/09/02 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕連日午後豪大雨造成雲林大虎尾地區農業損失，包括虎尾、褒忠、元長地區均傳出玉米傾倒無法收成，立委劉建國邀請相關單位前往會勘，聽取農民心聲，並反映給農委會了解，希望可以盡快啟動天然災害救助。

褒忠最嚴重 受創達五、六成

虎尾鎮民代表林武正表示，近日大雨雷電交加，伴隨強風，造成高莖作物玉米損失慘重，其中又以褒忠地區最為嚴重，可能因土質因素，受創的玉米田傾斜倒伏情形高達五、六成，虎尾及元長地區也傳出類似災損。

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縣議員林文彬表示，玉米倒穗後農民就無法收成，希望可以提報災損，讓農民獲得補助。

議員候選人蔡秋敏說，這些玉米都已接近收成，但受強風大雨吹襲而傾倒，部分根部裸露，就算植株不死，也會因營養不良，品質無法達到市場要求，農民的損失相當嚴重。

劉建國盼盡速啟動災害救助

陳建名表示，第一時間接獲農民反映後就開始巡查受創農地，發現各庄頭玉米田都有災情，隨即向劉建國反映；劉委員立即邀請農糧署、農改場等相關單位到現場實地勘察，希望可以盡速啟動天然災害救助，減輕玉米農的損害。

劉建國表示，從現場玉米倒伏的狀況推測，明顯是強降雨所造成，而且損失狀況極為嚴重，這些玉米本來已經可以採收，現在都付諸流水，其他鄉鎮也有類似的狀況，希望有類似災情的公所趕緊進行速報。

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