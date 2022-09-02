擘劃宜蘭 江聰淵拋政策三支箭

國民黨秘書長黃健庭（前排左一）站台相挺林姿妙（中）連任宜蘭縣長。（記者蔡昀容攝）

2022/09/02 05:30

江聰淵要讓鄉親走路有風 林姿妙拚連任 稱任內地熱發電等有具體成果

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長林姿妙及民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨天先後登記參選，林姿妙說，會勇敢向前走，拚出宜蘭好生活；江聰淵訴求「政策三支箭」，前代理縣長陳金德稱讚江的能力好，一定能做個好縣長。

請繼續往下閱讀...

林姿妙在大批支持者陪同下登記參選，國民黨秘書長黃健庭也到場力挺；江聰淵則先在縣議會發表演說，再前往選委會辦理登記，警力嚴陣以待，所幸雙方陣營巧妙錯開，沒有發生衝突。

黃健庭籲團結 力挺林姿妙

黃健庭抨擊檢調成為民進黨打壓異己工具，讓林姿妙受盡委屈，呼籲鄉親團結，讓林姿妙高票當選，現場一度飄起毛毛雨，但熱情不減，支持者陪同林姿妙辦理登記，沿路高喊「林姿妙當選」。

林姿妙說，她擔任縣長三年多來實實在在為宜蘭打拚，把不可能的事變成可能，有些數十年沒推出來的政策，像是地熱發電、鐵路高架、高鐵延伸，在她任內得到具體成果，上任後不敢懶惰，也不能懶惰，接下來會勇敢向前走，用最好的服務拚出宜蘭好生活。

陳金德稱讚江聰淵 能力好

另一方面，立委陳歐珀、前縣長劉守成、前代理縣長陳金德等人合力為江聰淵背書，支持者喊出「換縣長！顧宜蘭！」；陳金德痛批林姿妙無能，辦理營養午餐卻管理不佳，學生吃到拉肚子造成百人送醫，林姿妙也不會做事，羅東都市計畫工業區保護區變更案（簡稱羅東工保案）區段徵收開發，近四年來沒進展，反倒是圖利親友團，沒資格坐縣長之位。

江聰淵說，近四年來見到宜蘭縣沒進步，他提出「政策三支箭」，即發展新產業經濟、規劃新城市願景、構築新宜居生活，同時保證家人不干政、不允許貪污，會珍惜選民所託全力以赴，讓宜蘭鄉親走路有風。（相關新聞刊A3）

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中）登記參選，立委陳歐珀（左起）、江妻邱鈺珊、前縣長劉守成、前代理縣長陳金德站台力挺。 （記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法