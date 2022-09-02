屏東市長選戰交鋒 李清聖辦募款餐會 周佳琪駁財大氣粗

民進黨屏東市長參選人李清聖辦募款餐會，推三隻小豬撲滿。（記者葉永騫攝）

2022/09/02 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東市長參選人李清聖昨天表示將舉辦三場募款餐會，他還批評對手財大氣粗，國民黨市長參選人周佳琪則反駁，李清聖曾任工業策進會總幹事，與商界社團往來甚密，辦募款餐會應該說清楚，雙方隔空交火。

李清聖表示，他將在九月四及十七日舉辦兩場募款餐會，首場「千錘百鍊」募款餐會每張餐券一千元；「萬眾一心」募款餐會則是每張餐券一萬元，並預計在十月舉行「三隻小豬」募款活動，仿效蔡英文競選總統小額募款模式，目標是三百隻小豬。

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李清聖接著批評對手，指先前在屏南立委選舉時，屏東縣議長周典論議長為女兒周佳琪助選時公開說，「選舉要有霸氣，一定要贏，花多少都沒關係」，自從周佳琪空降參選市長以來，所展現的「財大氣粗」已讓人咋舌。

李清聖強調，選舉比的不是誰錢多，而是誰更有經驗，能夠給屏東市更美好的未來，希望透過小豬撲滿的募款活動，集結小市民的力量，共同對抗政治集團。

屏東市長參選人周佳琪競選陣營反駁說，對手陣營政治口水不斷，只會抹黑、攻擊別人，希望對手能夠回歸市政，論述對屏東市的規畫，以政見政策來選舉，李清聖曾擔任過工策會總幹事等職務，與許多商界社團往來甚密，卻頻頻辦募款餐會，應該說清楚、講明白。

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