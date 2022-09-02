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    蔡接見亞利桑納州長 盼強化高科技合作

    蔡英文總統昨接見美國亞利桑納州州長。（美聯社）

    蔡英文總統昨接見美國亞利桑納州州長。（美聯社）

    2022/09/02 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見美國亞利桑納州州長杜希率領的訪問團，總統期待與美國攜手強化半導體及高科技領域的合作，打造更安全、具有韌性的供應鏈，共同產製「民主晶片」，維護所有民主盟友的利益，並創造更大的繁榮。

    蔡英文說，杜希州長自上任以來，致力將亞利桑納州打造為半導體及新創產業重鎮。二○二○年，台積電前往亞利桑納州鳳凰城興建先進製程的半導體晶圓廠，這是台美合作打造高科技產業供應鏈的指標性項目，相信能為台美雙方帶來雙贏。

    總統提到，面對威權主義擴張及後疫情時代的經濟挑戰，期待和美國攜手強化半導體及高科技領域的合作，打造更安全、具有韌性的供應鏈，共同產製「民主晶片」，維護所有民主盟友的利益，並創造更大的繁榮。

    她指出，台灣和亞利桑納州在國防安全議題方面也有許多合作，包括是台灣F-16戰機飛官前往美國受訓的重要基地。

    杜希︰亞利桑納州支持台灣

    杜希隨後表示，亞利桑納州和台灣共享許多經濟強項，尤其是在科技及先進製造業。五年前，他和台積電的領導團隊在亞利桑納州首府鳳凰城會面，討論合作機會，現在台積電要在鳳凰城投資一二○億美元，興建新的半導體工廠，創造兩千個工作機會。

    杜希也說，亞利桑納州一直以來致力於提升與台灣的關係，他上個月簽署法案，設立亞利桑納州在台對外貿易辦事處。亞利桑納州活躍的商業生態，再加上台灣的創新產業，是雙方合作成功的致勝法則。他也強調，「亞利桑納州支持台灣」，非常期待未來能夠拓展更多可能的合作機會。

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