曹興誠︰訓練300萬「黑熊勇士」 與國軍合組無漏洞全民防衛

前聯電董事長曹興誠昨出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土。（記者劉信德攝）

2022/09/02 05:30

培養30萬平民神射手

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕中共對台加大軍事恫嚇，前聯電董事長曹興誠昨日召開國際記者會宣布，將投入十億元啟動兩個行動計畫，一是「保鄉神射—台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，目標為訓練出卅萬名平民神射手；第二個計畫是三年內，訓練出三百萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。

曹捐10億助國防 政院感謝

行政院發言人羅秉成表示，保家衛國人人有責，相關捐獻有助於國防安全，還有穩定民心，非常感謝曹的捐獻，所提建議將由相關部會評估是否可行。

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曹興誠指出，中國前環球時報總編輯胡錫進宣稱，解放軍如攻入台灣將殺光台獨，不留活口。中國駐法大使盧沙野也狂言，中國統一台灣後，將對台灣人「再教育」。他質疑，在廿一世紀的今天，中共官員公然叫囂要對台灣兩千三百萬人進行屠殺和洗腦，完全無視反人類罪和戰爭罪，實在非常病態。

曹興誠說，台灣原住民住在台灣已經超過四千年，閩南人住在台灣也超過三百五十年，中華民國已經存在一百十一年，中華人民共和國存在才不過七十三年，台灣怎麼會「自古」變成中華人民共和國的領土？這種不顧史實的胡言亂語，只有專制體制下的腦殘才說得出來。

他強調，面對中共窮凶極惡、囂張跋扈，台灣人的同仇敵愾已經被燃起。他將推動兩個行動計畫，一個要在三年內訓練出三百萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，這個計畫他會資助六億元，使其盡速達成目標。另外再以四億元資金推動「台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，訓練卅萬名平民神射手，該計畫需協調軍警、各縣市政府，加上民間組織合力推動。

曹指出，這兩個計畫可以加強台灣防衛力量，宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。台灣無人機、半導體等科技實力，若能善加整合、軍民加強合作，加上美國關鍵技術支援，未來絕對具有單獨擊潰共軍來犯的實力。

曹秀身分證︰要留在台灣反共

曹興誠也秀出剛領到的國民身分證，表明自己是「百分之百台灣國民」，恢復了中華民國台灣國籍，放棄新加坡籍，可和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土。他並強調，支持蔡英文總統所主張的「兩國論」，要留在台灣反共保台。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋表示，在曹的資金協助下，黑熊學院將加速推出實體與線上民防課程、出版民防知識書籍、辦理教育體驗活動、製作推廣影片等多元方式，目標三年內達成三百萬人次的教育訓練，為台灣建立厚實的防衛基礎。

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