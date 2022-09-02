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    首頁　>　政治

    侵入小金門限制水域// 金防部首度擊落中國無人機

    不明民用空拍機昨天中午侵入獅嶼上空，國軍示警驅離無效後，用步槍進行防衛射擊擊落該機。圖為中國無人機先前侵擾金門，金防部以信號彈通傳臨近駐守部隊。（金防部提供）

    不明民用空拍機昨天中午侵入獅嶼上空，國軍示警驅離無效後，用步槍進行防衛射擊擊落該機。圖為中國無人機先前侵擾金門，金防部以信號彈通傳臨近駐守部隊。（金防部提供）

    2022/09/02 05:30

    〔記者吳正庭、吳書緯／綜合報導〕陸軍金門防衛指揮部表示，昨天中午十二點多發現一架不明民用空拍機侵入獅嶼（小金門）禁限制水域的上空，國軍部隊依程序應處，先示警驅離無效之後，立即進行防衛射擊，當場用步槍將這架無人機擊落後墜海。這是金門守軍第一次實彈射擊擊落中國無人機。

    國軍示警驅離無效 進行防衛射擊擊落

    金防部指出，面對中共的無人機連續侵擾，國軍秉持不輕啟戰端、不升高衝突的做法，對於先前的無人機迫近都依程序吹哨、發射信號彈警示，但中共再三挑釁，嚴重破壞區域安全穩定，更對我國的國防、飛航安全造成重大威脅，國軍直到八月三十日才首度實施實彈驅離射擊。

    金防部表示，昨天中午十二點多發現不明民用空拍機侵入獅嶼上空，國軍先對該機示警驅離無效後，隨即用步槍進行防衛射擊擊落該機、墜入海中，後續會保持偵搜警戒、嚴密監控，維護防區安全。

    對此，中國外交部發言人汪文斌稱，台灣當局渲染緊張。國台辦發言人朱鳳蓮則說，民進黨當局藉機製造緊張氣氛，升高兩岸對立，極其荒唐可笑。

    裴洛西訪台後 中共無人機擾金32架次

    根據統計，美國眾議院議長裴洛西八月三日結束訪台後，中國在八月三日當晚就出動四架無人機侵擾金門，至今總計已有多達三十二架次的無人機騷擾金門等離島。

    中國無人機最初是在晚上九點、十點才悄悄飛抵金門本島及北碇島等地區的禁限制水域上空，後來變成在光天化日下侵門踏戶飛至大膽、二膽島、獅嶼等我國離島據點，還囂張地在國軍衛哨上方低空盤旋，事後並到網路平台散布在金門近拍的影片等，挑釁意味濃厚。

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