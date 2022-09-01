解決缺工 鄭運鵬：擴大安心就業方案

市長鄭文燦（中）、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前排右二）出席工業會企業二代聯誼會長交接典。（記者李容萍攝）

2022/09/01 05:30

讓年輕人願意到職訓中心做6個月 市府補助最低薪資25250元 做6個月領7個月薪水

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨偕民進黨市長參選人鄭運鵬，出席桃園市工業會企業二代聯誼會第五、六屆會長交接典禮，鄭文燦推崇工業會第一代創業都很辛苦，第二代擁有好條件，拿國外學位，有更佳的國際觀、語言能力，會越來越強，這是工業會的大進化，鄭運鵬競選主軸「運轉桃園大進化」，希望「鄭文燦2.0」（指鄭運鵬）能當選，繼續促進桃園工業發展；鄭運鵬也說，大家如果認同鄭文燦兩任市長做得很不錯，希望接下來給「鄭市長2.0」來服務。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦介紹鄭運鵬三度擔任立法院民進黨團幹事長，擁有專業、認真、開放、協調的特質，「以前當幹事長，現在要當市長」，未來他所開發的產專區，包括航空城三百八十公頃、十一個產專區二百廿幾公頃，都要等下一屆市長任內才會交地，就讓鄭運鵬接棒做工業會最好的後盾。

鄭：對企業補貼增加到1.4萬

鄭運鵬表示，桃園市的成長跟獲利都是歸於市民，歸功於企業、投資人，甚至是歸於地主，任何投資或土地使用的過程，不會聽到說跟姓鄭有什麼特別關係，或者政務官、民意代表有介入的空間，這樣的信用關係跟清明政府，他會繼續維持下去。

鄭運鵬說，台灣缺工的狀態希望能解決，鄭文燦的勞工政策、青年就業政策，有薪資補貼、就業補貼，甚至補貼到任用青年的企業主，他希望擴大安心就業方案做六領七，讓年輕人願意到職訓中心做六個月，市府補助最低薪資二萬五千二百五十元，做六個月領七個月薪水，對企業本來的補貼是一萬一千元，現在增加到一萬四千元，讓設籍在桃園的年輕人第一個選擇在桃園就業。

鄭運鵬說，加碼的第二項是讓外地人也都來到桃園，如果已經做了一年、考取證照，相信就是喜歡這個工作，未來就會在缺工產業裡面補足勞力，也有可能會在桃園安居樂業買房子，促進桃園的循環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法