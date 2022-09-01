（台中）團結拚進議會 民進黨3聯盟30人登記

民進黨正國會十位參選人以棒球裝亮相，喊出「正派出擊，十全十美」口號。（記者許國楨攝）

2022/09/01 05:30

聯合登記氣勢強 新系13人、正國會10人、英系7人 同聲喊共創台中新未來

〔記者許國楨、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕九合一選舉登記，台中市昨日市議員參選登記「強強滾」，多達五十人完成登記，其中，民進黨卅名市議員參選人分組「台中英」、「十全十美」及「十二新做十三人團」等三大聯盟各聯合登記，眾人抨擊台中市長盧秀燕執政下，重大建政空轉或延宕，強調拚進議會與民進黨台中市長參選人蔡其昌，共創台中新未來；至於藍營訂在今日組「藍軍台中隊」，由「最強母雞」盧秀燕陪同議長張清照等約廿餘參選人登記。

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施志昌等高喊 12新做監督我來做

民進黨新系，包括施志昌、王立任、楊典忠、曾威、謝志忠、林義偉、林祈烽、張耀中、蔡雅玲、黃守達、鄭功進、張玉嬿、林德宇等，來自台中十二個選區的十三人，以「十二星座」諧音，喊出「十二新做、監督我來做」口號，強調盧市府施政總以選舉為考量或不做不錯、毫無創新作為，盼與蔡其昌聯手，推動捷運藍線四年內動工等建設，徹底翻新大台中。

曾朝榮帶領 組成十全十美打擊團

民進黨正國會中部召集人、現任議員曾朝榮率江肇國、李天生、周永鴻、蔡耀頡、何文海、蔡成圭、張家銨與廖芝晏、何昆霖等十人，組成「十全十美打擊團」，他們也抨擊盧秀燕站在「市長打擊區」，卻只想等四壞球保送，深怕做錯而毫無作為，建設延宕、持續空污、兒虐頻傳，只會被三振出局。

陳淑華等訴求 市民值得更好政策

台中英系連線包括陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜等七名參選人，在前立法院長蘇嘉全等人陪同下，訴求「台中市民值得更好的政策」，將加強推動捷運藍線四年內動工、營養午餐免費，讓市民有更好新生活。

另尋求連任的民進黨議員賴佳微、國民黨的顏莉敏、羅永珍、賴順仁、羅廷瑋也在昨日完成登記。

前立委「3Q」陳柏惟則陪同堂哥陳玄曄登記，更將自己從立法院騎回台中的單車，交付陳玄曄，期許「破風前行」，「騎進議會」；民眾黨邱于珊、張仲翹、葉諾凡、林欣德與洪志明等五人，持大聲公誓言進議會替民眾發聲；另素人餐廳老闆許瑞宏盼能「換人上場」翻轉中西區；台中市診所協會理事長、小兒科醫師曾崇芳（無黨籍）也完成參選西屯區議員登記。

台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設。（記者蘇孟娟攝）

昨天登記好日，台中英系連線七位市議員參選人聯合造勢登記。（記者許國楨攝）

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