委託前代理市長楊明州辦理登記 陳其邁：盼與市民一起努力 再拚四年

前代理市長楊明州（右）受陳其邁委託前往高市選委會登記參選下屆市長。（記者李惠洲攝）

2022/09/01 05:30

〔記者王榮祥、方志賢、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨委託前代理市長楊明州，前往選委會登記參選下屆市長；楊明州表示，陳其邁最大心願是把高雄顧好，希望市民朋友再給他機會。

下屆高雄市長已有四十一歲政治素人鄭宇翔、爭取連任的市長陳其邁完成登記，國民黨市長參選人柯志恩預定今天登記。

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楊明州歷任十一屆高雄市長，今年元月退休，他表示，陳其邁於公是他長官、於私也交情深厚，即使退休後，市長也會半夜打電話聊市政；陳其邁一生最大心願就是把高雄顧好，這志向讓人感動。

陳其邁說，他很感謝楊明州的幫忙，擔任市長二年來，很榮幸、很驕傲，他希望未來四年能有機會與市民朋友一起努力，讓高雄更加進步繁榮。

外傳前衛生署長楊志良悄悄把戶籍遷到高雄，一度有意參選高雄市長，但考量身體狀況而放棄；對此，柯志恩昨表示，傳聞空穴來風，會請楊志良來站台。

議員部分到昨天為止累計有七十一人完成登記，一選區三人、二選區四人、三選區六人、四選區八人、五選區七人、六選區三人、七選區十人、八選區四人、九選區八人、十選區六人、十一選區七人、十二選區兩人、十四選區兩人、十五選區一人。

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