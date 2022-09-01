海委會主委李仲威 請辭獲准

李仲威。（資料照）

2022/09/01 05:30

〔記者李欣芳、洪定宏／綜合報導〕行政院海洋委員會主委李仲威因家庭因素在八月初表達辭意，原因是要侍奉高齡母親，辭意甚堅，蘇揆前天批准辭呈，九月二日生效。據悉，李仲威請辭獲准後，將由副主委兼海巡署長周美伍代理海委會主委一職，未來再由蘇揆商請總統蔡英文拍板新的主委人選。外界預期，周美伍接任主委的呼聲不小。

副主委周美伍暫代 真除呼聲高

李仲威請辭獲准，將牽動相關海巡體系高層人事的調整，時值兩岸局勢嚴峻之際，海委會角色相當吃重，李仲威的請辭，引發外界矚目。

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行政院發言人羅秉成昨表示，李仲威日前以家庭因素為由提出書面辭呈，蘇揆隨即予以慰留，並高度肯定李仲威任內的表現，不過因李需侍奉高齡母親，辭意甚堅，最後蘇揆尊重其決定，前天予以「事親日短，報國時長」的批示，勉予同意辭呈，並自九月二日生效。海委會副主委蔡清標日前也請辭歸建，蘇揆一併予以同意。

李仲威曾任海軍一四六艦隊艦隊長、國防部參謀總長室參謀主任、國防部長辦公室主任、國防部常務次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令等職務，二○一六年總統蔡英文上任後，李擔任行政院海巡署長，二○一九年二月十三日接任海委會主委至今。

多個環保團體六月八日舉行記者會，指海洋基本法在二○一九年十一月廿日公布施行，規定政府兩年內應制定海洋保育法、海域管理法和海洋產業發展條例草案（俗稱海洋三法），如今早已過法定期限。外界推測李仲威請辭應與「海洋三法」卡關有關。

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