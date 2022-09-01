陸委會︰中國升高威嚇 企圖以武促統迫談

陸委會主委邱太三。（資料照）

2022/09/01 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共「二十大」十月十六日將於北京召開，國際關注中國領導人習近平將邁向第三個任期。關於中共後續對台動向，陸委會送交立法院報告指出，中共持續升高對台軍事威嚇，加大各領域脅迫作為、認知作戰等複合性施壓，企達「以武促統迫談」目的，並在國際間強化訴求「一個中國原則」，防堵台灣議題國際化。

陸委會「兩岸關係之現況與未來發展」報告提及，二○二一年十一月中共通過第三份歷史決議，提出以「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，做為對台工作頂層設計。二○二二年六月中共宣稱對台灣海峽享有主權、主權權利及管轄權，否認海峽中線。

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今年八月，更藉口美國眾議院議長裴洛西訪台，對台加大軍演等複合性強硬施壓；並暫停我農漁產品、食品進口及天然砂品出口；稱要依法懲戒所謂「台獨頑固份子」及關聯機構、企業。更發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，強調「一國兩制」是解決台灣問題、實現統一最佳方式。中共破壞台海現狀、侵犯我國家主權安全及恫嚇台灣民眾的惡劣行為，已引起國際社會和台灣民眾反感。

共軍加大灰色地帶行動

值得注意的是，中共近來加大與俄國戰略協作，在日本海空域巡航，美日亦在日本海域聯合演習。中共在東海、南海海域派遣海警，未來可能加大操作灰色地帶行動，擴大對相關海域管轄權。

陸委會強調，台海和平穩定攸關印太區域安全與繁榮。中共持續升高對台軍事威嚇，加大各領域脅迫作為、認知作戰等複合性施壓，企達「以武促統迫談」目的，以及在國際間強化訴求台灣是其內政的「一中原則」，矮化我主權、孤立台灣，防堵台灣議題國際化。

陸委會表示，政府兩岸政策立場一貫，冷靜不躁進、理性不挑釁、堅定不退縮，捍衛國家主權及台灣民主自由，陸委會也將依循台灣主流民意，堅守「四個堅持」的主張與底線，務實推動兩岸事務。

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