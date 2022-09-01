《花蓮市長選舉》藍營兩參選人相爭 綠營拚突破

國民黨籍花蓮縣議員李秋旺（左）在花蓮立委傅崐萁（右）支持下，出馬角逐下屆花蓮市長選舉。（翻攝李秋旺臉書）

2022/09/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕下屆花蓮市長選舉藍營有魏嘉彥、李秋旺兩名現任議員相爭，縣黨部開放參選，綠營則提名現任市民代表謝豪杰，在夾縫中力求突破。

魏嘉彥昨率先登記，哥哥現任市長魏嘉賢特地請假陪同；謝豪杰預計今天前往登記、李秋旺預計明天登記。

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國民黨籍、卅七歲的魏嘉彥出身政治世家，父、母都曾任花蓮縣議員，哥哥魏嘉賢曾任縣議員，也是現任市長；魏嘉彥曾任二屆市民代表、一屆縣議員，這次很早就表態參選，但面臨黨內資深議員李秋旺挑戰，縣黨部協調後，決定開放參選。

魏嘉彥說，會在哥哥打好的市政建設基礎上，讓花蓮市繼續大步向前邁進。他提出「安全宜居、親子友善」、「運動觀光、慢活城市」、「有愛花蓮、和諧共融」等三大主政見。

民進黨提名卅五歲的謝豪杰，四年前初次擔任市民代表，因選區有同志參選競爭，恐面臨「黨內互打」，因此轉而挑戰難度更高的花蓮市長，一般認為選民結構藍大於綠，就算是藍營分裂也將面臨一場硬仗。

他說，民進黨推出眾多年輕新人，他相信良善理念，勇於嘗試困難但有意義的事，正是年輕人該全力一搏的精神。

六十七歲的國民黨籍議員李秋旺，已連任四屆，他認為在人生最成熟的階段，能夠沒有牽掛替花蓮人做更多的事情，為花蓮市盡心力，對於黨內競爭，李秋旺說，就是兄弟爬山各自努力，會繼續爭取選民認同。

國民黨籍花蓮縣議員魏嘉彥（右）昨在哥哥、市長魏嘉賢（左）陪同下，登記參選下屆花蓮市長。（記者王錦義攝）

民進黨提名卅五歲的現任花蓮市民代表謝豪杰（右）參選下屆花蓮市長。（記者王錦義攝）

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