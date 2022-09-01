花蓮人口創新低 Kolas：要帶年輕人回家

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前排中）說，「我要讓人口回流，我要帶年輕人回家」。（資料照，記者王錦義攝）

2022/09/01 05:30

跌破32萬 創50年來新低 10年來淨移出的人口超過1萬人

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka登記參選後遭國民黨批評是「空降」，Kolas 在臉書上提到花蓮人口數破五十年來新低，目前花蓮人已跌破卅二萬，十年來「淨移出」的人口超過一萬人。Kolas 說，看似冰冷的數字，背後都代表每一位被迫離開家鄉的花蓮人，「我要讓人口回流，我要帶年輕人回家」。

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一九七四生的Kolas Yotaka 是花蓮縣玉里鎮Halawan樂合部落阿美族人，在新書《愛是一條線》中提及父親就像花東很多典型的「都市原住民」一樣，早年就從花蓮北漂到台北讀書，然後飛到日本就業幾年，又西漂到新竹跟台中工作，小時候要回玉里都是父親開車，從台中一路往南，接到屏東往台東，再沿太平洋北上。

沒有就業機會 年輕人留不住

Kolas 說，前縣長傅崐萁與徐榛蔚夫妻執政這十多年來，花蓮減少了將近一萬多人口，佔花蓮總人口比例的五%，人口外移與嚴重老化，沒有就業機會，年輕人留不住，

產業發展停滯 被迫離家謀生

「一條安全回家的路」不是把人帶回來，卻讓更多人逃走。​Kolas 說，她來自一個平凡，沒有政治、經濟背景的家庭，相信沒有人想離開，但無奈花蓮產業發展停滯，不得已只好離家謀生，不少人因為看不到機會，寧願選擇到其他縣市，無法在花蓮定居。​

光是富里鄉人口跌破一萬人，導致鄉代表席次由十一席大減為七席。​Kolas 說，人口外移使席次縮減，缺乏民代監督，地方問題無法被凸顯，連帶地方政治無人監督制衡，更加助長獨斷霸權橫行。​花蓮的經濟衰退、企業不敢投資，造成人口嚴重外流，無法形成規模經濟，她認為花蓮需要留住產業，吸引企業，留住人才與資金，讓花蓮的子弟有錢賺，有更多餘裕能照顧家裡長者跟小孩。

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