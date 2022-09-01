《宜蘭》反對家族干政 民進黨列共同政見

民進黨宜蘭縣議員參選人，將「反對家族干政，廉能宜蘭縣政」列入共同政見，昨赴縣府廣場宣誓表達立場。（記者游明金攝）

2022/09/01 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶涉貪被起訴，林羿伶更被檢察官抨擊，恣意召喚縣府主管下達指令，操弄縣府官員，嚴重破壞體制。民 進黨縣議員參選人，將「反對家族干政，廉能宜蘭縣政」列入共同政見，昨並到縣府廣場宣誓表達立場。

林姿妙反諷綠營不會抹黑 就不會選舉

對此，縣長林姿妙反諷「民進黨不會抹黑，就不會選舉」。

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民進黨在宜蘭縣提名十六人參選議員，議會黨團總召陳俊宇說，除了黨提名的議員參選人，將「反對家族干政，廉能宜蘭縣政」列入共同政見，黨部也號召第四類（鄉鎮市長）與第五類（鄉鎮市民代表、村里長）參選人共同響應。

陳俊宇指出，家人干政對縣政造成很大傷害，期待縣府趕快恢復過去的廉能政府，讓公務員免於恐懼，才能專業、專心，沒有壓力的為縣民服務。

縣議員陳文昌說，台灣有一套很好的文官制度，縣府公務員素質也很高，卻因林姿妙家族干政，連累那麼多同仁被起訴，民進黨堅決反對家族干政，要與縣民一起重建榮耀，建立清廉宜蘭。

林姿妙昨參加縣府活動，對於民進黨批評，她說，民進黨不會抹黑，就不會選舉。國民黨議員莊淑如指出，選民心中自有一把尺，選民眼睛是雪亮的，縣長簡單做人、清白做事，現在雖然是起訴，但還沒有定讞，司法會還給縣長清白。

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