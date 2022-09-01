高鐵宜蘭站設市政園區 江聰淵力挺

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（左）表示，他已向中央提出建議，在高鐵特定區或站體內，設置大型會議展覽中心和具規模的勞工育樂中心。（記者蔡昀容攝）

2022/09/01 05:30

民進黨宜蘭市長參選人賴瑞鼎昨登記參選 提出讓市公所與市內行政機關遷入政見

〔記者蔡昀容、游明金／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，民進黨宜蘭市長參選人賴瑞鼎昨登記參選，爭取高鐵宜蘭站設市政園區，讓市公所與市內行政機關遷入，解決辦公與停車位不足問題；民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵支持這個想法，他也向交通部提議，應在高鐵特定區或站體內，設置大型會議展覽中心和具規模的勞工育樂中心。

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「江聰淵！當選！賴瑞鼎！當選！」賴瑞鼎昨赴宜蘭市公所登記參選市長；江聰淵、立委陳歐珀、黨部主委陳俊宇及支持者約一五○人，在宜蘭市公所外表達支持。

賴：解決辦公與車位不足問題

賴瑞鼎提出二十三項政見，在宜蘭高鐵站部分，他說，宜蘭市行政機關，辦公、停車空間不足，希望高鐵特定區騰一些空間設立市政園區，讓宜蘭市公所遷建，並讓宜蘭市的中央機關、縣府府外單位，都移到高鐵特定區，民眾洽公方便，資源也能共享，機關移出去後，原址空間也能活化作商業或文化用途。

江提議站內設大型會展中心

江聰淵說，他支持賴瑞鼎的想法，會一同向中央尋求支持；另，他已向中央提議，高鐵特定區或站體內，規劃大型會議展覽中心及具規模的勞工育樂中心，成為全國「一日六小時生活圈」，最好的據點。

同時設具規模的勞工育樂中心

江聰淵指出，許多縣市都有勞工育樂中心，宜蘭卻沒有，宜蘭縣職業總工會及產業總工會長期用租、借方式解決辦公需求，總工會及勞工團體聯盟雖有辦公大樓，但停車空間不足，若在高鐵站區或站體內，設具規模、功能完備的勞工育樂中心，可以讓各大總工會集中辦公，也可以辦理法令講習、職業訓練、職安課程、爭議調解、會議、成果發表等，也能提供多元服務，讓工會發揮更大的功能，造福廣大勞工。

江聰淵認為，宜蘭縣也欠缺大型會展中心，錯失許多商機，藉由高鐵延伸宜蘭的機會，他會努力爭取設立大型會展中心，國際會議、大型商展、藝術展覽，都能拉到宜蘭辦理，主辦單位也能利用宜蘭的好山好水，推出三日遊、五日遊，活絡全縣各項產業的商業動能。

另外，年底宜蘭縣長選舉，昨天又有天一黨朱振東、無黨籍許鋐哲，先後完成登記。截至昨天，宜蘭縣長選舉已有四人登記，加上今天要登記的江聰淵、國民黨林姿妙，至少有六人投入縣長選戰。

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